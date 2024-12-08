醫院認證｜東區醫院獲國家醫院認證　盧寵茂︰為大灣區居民提供服務

▲ (政府新聞處)

醫管局發言人今日（8日）公布，東區尤德夫人那打素醫院已成功通過《國際醫院評審認證標準（中國）》（2021版）的評審認證，是本港首間獲得認證的公立醫院。局方表示，威爾斯親王醫院早前亦已按計劃完成現場評審工作，正等候正式公布結果，正計劃於2025-26年度，於瑪麗醫院、基督教聯合醫院和屯門醫院進一步開展醫院認證計劃，提升各公立醫院的質素和服務水平。

深圳市衞健醫院評審評價研究中心早前派出專家到東區醫院進行現場評審。研究中心讚揚東區醫院的領導和員工對質素和病人安全的承擔，同時表揚東區醫院擁良好的風險和質素管理系統，確認東區醫院符合通過認證的所需要求。

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東區醫院行政總監蘇潔瑩表示，評審過程中，確認東區醫院已經開始發展單病種和臨床路徑，並建立各方面的診療規範，提升醫療質量及確保患者能獲得更高效和專業的照顧。另外，醫院亦已實行院科兩級的質素安全管理制度，同時加強了應急管理。

醫管局行政總裁高拔陞表示，醫管局會充分顧及前線工作量和不影響臨床工作的原則下，審慎制訂各公立醫院推行醫院認證計劃的時間表，會加強與員工溝通和提供適切支援，醫管局總辦事處亦會加強協調，善用資訊科技減省重複工序，以協助各公院為醫院認證計劃做好準備。

政府於今年公布，公立醫院會重啟醫院認證，不用使用海外標準改用內地標準。盧寵茂昨表示，評審認證可促進粵港澳大灣區醫療質量一體化，為大灣區內的居民帶來國際化和同質化的醫療服務。

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