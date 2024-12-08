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大熊貓安安可可｜成都港漂花千元買熊貓商品   最早7時排隊入場

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熊貓周邊產品頗受遊客歡迎。(梁偉榮攝)

為配合大熊貓經濟，海洋公園推出多款大熊貓商品，售價介乎60至1480元，最貴的一款是一對大熊貓龍鳳胎的毛公仔俯伏在床墊上，最平的是初生大熊貓寶寶的毛公仔。

園方指整體產品銷情理想，一度缺貨。現場所見內地人較願意消費，有人花千元購買安安可可的周邊產品，形容見到一對大熊貓心情興奮。

在成都出生及成長的港人陳小姐指，自己喜歡了大熊貓30年，以往為了見大熊貓已特意買了海洋公園年票，指期待見兩隻大熊貓已久「我等咗好耐嘞，等咗佢哋」，見面後覺得牠們做甚麼動做到很可愛，感謝奶媽奶爸悉心照顧，指今日專攻安安可可的周邊，花費了近千元，最愛繡有安安可可的靠墊，未來會繼續入園探望安安可可，未來亦會探望一對龍鳳胎。

陳小姐花費近千元買周邊產品。(梁偉榮攝)

今早排首位入園的港漂王小姐指，今早七點多到場排隊，希望第一時間見到安安、可可，稱自己喜歡大熊貓多年，過去曾到訪北京、上海、四川探望不同的大熊貓，最愛北京的「萌蘭」，認為牠會拖竹子遞向遊客十分呆萌，家中亦收藏了數十個熊貓毛公仔。今日見過安安可可後覺得牠們活潑好動，未來也會經常入園探望，她又指今日購買熊貓商品沒有限制預算，見到喜歡的就會買。

王小姐。(梁偉榮攝)

今早9時多便到海洋公園的陳先生，特意帶同10年前在公園購買的熊貓毛公仔到場，對見到一對大熊貓感興奮，認為牠們做自己「做咩都無所謂，一樣咁開心」，指今日見到心水的商品都會購買，又稱最愛北京動物園中的大熊貓，去年曾到訪四川探望大熊貓明星「花花」。

陳先生。(吳偉榮攝)

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