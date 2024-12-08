珊瑚礁普查｜本港水域珊瑚再現大規模白化　珊瑚色素健康指數急跌至3.95

▲ 漁護署公布「香港珊瑚礁普查2024」結果，指本港珊瑚今年夏天再見較大規模的珊瑚白化。圖中為橋咀洲珊瑚群落。（政府新聞處圖片）

漁護署年度「香港珊瑚礁普查」顯示，繼2022年後，今年再現較大規模的珊瑚白化，出現白化的地點亦較去年夏季多，珊瑚色素平均健康指數跌至3.95，但11個普查地點珊瑚覆蓋率超過一半。

漁護署於6月展開為期5個月的普查結果昨公布。調查涵蓋多個具重要生態價值的地點，包括本港東部水域最多珊瑚的地方，由北面的東平洲一直伸展至南面的果洲群島。33個普查地點中，其中9個位於海岸公園，包括海下灣海岸公園、印洲塘海岸公園及東平洲海岸公園。

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參加普查的義務潛水隊於各個地區錄得的珊瑚覆蓋率，由12.8%至75.1%不等，當中以海下灣珊瑚灘的珊瑚覆蓋率最高，共有11個普查地點的珊瑚覆蓋率超過一半，其中5個地點位於海岸公園。

此外，潛水隊檢視評估了32個地點的珊瑚，今年珊瑚色素平均健康指數為3.95（最高為6），低過去年的4.28，亦比近年普查得出指數為低。署方形容今年指數仍高於一般平均值，形容受查珊瑚健康狀況仍大致良好。

署方指，隨着上月開始海水溫度下降，大部分出現白化的珊瑚已陸續開始恢復健康，並會與專家共同探討保護本地珊瑚的未來策略方向。

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