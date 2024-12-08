簡樸房｜何永賢：立法設監禁期因需具阻嚇力　研仿公屋設違規舉報 　

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施政報告提出立法規管「簡樸房」。房屋局局長何永賢接受訪問時表示，參考同類條例均有監禁期，強調需要較大的法例阻嚇力，並會考慮仿效公屋設實名舉報。何永賢亦表示，不會改變公屋3年上樓目標。

政府正就立法規管「簡樸房」作公眾諮詢，初步建議合規格劏房會有具體標準，違規業主及房東最高監禁3年及罰款30萬元。房屋局局長何永賢表示，最快2025年年底才完成立法，加上一年至一年半的登記期、以及兩年的改裝寬限期，預料最快四年後才真正執法。她表示，告別劏房最重要就是立法，立法的程序可以控制在我們自己手中，已經有阻嚇力存在。

何永賢接受電視訪問時表示，預計劏房短則兩星期，長則一個月可完成認證。被問到違例是否必須作監禁，何永賢表示如不跟規矩就需要執管。她指，參考同類法例需作監禁，以達至較強阻嚇力。

她表示，亦會就持續違規的罰則，會參考各界意見，「出租都是做主意，賺租金，但我地唔想見到咁差的衞生條件」。濫用公屋舉報機制明年一月推行，成功舉報可獲三千元。何永賢表示，會視乎打擊違規劏房成效，決定是否推行舉報機制，惟她亦表示「不如規規矩矩、唔使等咩機制，去我地到登記簡樸房。」

何永賢表示，按政府統計約6成劏房戶，已在或將在公屋輪候系統當中，其餘4成因個人理由未有輪候。她稱，公屋十年的需求，已有計算這些需求。她亦表示，預料4年後，過渡性房屋、以及公屋的供應量會上升。

公屋及資助出售房屋比例，五年後將調整至六四比，即居屋等數目增加，會否延長公屋輪候時間。何永賢指，提高居屋等比例後，均不會改變公屋3年上樓目標，指年輕人有強烈置業願望，「如果購置了綠置居的時候，他的公屋單位也會交回來。」

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