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癌症預防｜防癌會：早發性癌症過去30年增4成　醫生：改變習慣老生常談但有效

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 1 小時前

最後更新： 36 分鐘前

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(防癌會提供)

醫學界將50歲以下成人癌症個案定義為早發性癌症，其中以乳癌、大腸癌、子宮頸癌、子宮內膜癌及前列腺癌較為常見。本港及全球早發性癌症新症於過去30年分別增加近4成及8成。

防癌會今年9至11月向455名18歲或以上從未患癌人士進行調查，結果顯示僅38%受訪者聽過早發性癌症。防癌會表示，從18-49歲受訪者的調查結果，發現有3大隱憂，當中有家族史、或有3項風險人士部分自覺患早發性癌症機會低；受訪者的調查顯示，不願意減食過量紅肉，加工肉類及戒酒；以及不少市民認為自己尚年輕，較老時改變生活習慣較「有效益」。

除了先天家族史之外，後天因素如飲食與生活習慣及肥胖也與早發性癌症環環緊扣。香港防癌會癌症教育小組委員會主席林嘉安表示，預防早發性癌症應盡早從飲食及生活著手，雖然是老生常談但行之有效。他以運動為例，指研究顯示運動一年已可減低患乳癌風險，並建議有家族史等高風險人士應定期接受相關癌症篩查。

林嘉安指，復發及出現其他慢性疾病風險亦增加，年輕患者需面對治療及經濟等多重壓力。鑒於癌症不再只是長者面對的問題，香港防癌會促請多方合作，從教育到預防、醫療配套以及議定相關政策等，及早預防早發性癌症。

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