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浪琴香港國際賽｜逾8萬名馬迷入場　內地旅客佔6千較去年增四成

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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浪琴香港國際賽事今天在沙田馬場圓滿舉行。(馬會供圖)

浪琴香港國際賽事今天在沙田馬場圓滿舉行，全日上演四場國際一級賽，中國香港隊成功衛冕，勇奪其中三項一級賽的冠軍，包括「浪漫勇士」勝出浪琴香港盃，成為全球贏得最多獎金的賽駒，共計超過1.77億港元。

今天的浪琴香港國際賽事，是政府積極推廣賽馬旅遊後的首個國際賽，兩個馬場合共吸引逾8萬名馬迷入場，當中內地旅客佔6511名，比去年同賽日增加40%。

此外，今個馬季截至今天賽事總共有接近5.5萬名旅客，前來香港觀賞賽馬賽事，較上個馬季同期增加一倍。今天賽事的總投注額高達近17.2億港元，其中滙合彩池的投注額更創下新高，達4.73億港元。

香港賽馬會行政總裁應家柏在賽後表示，今天的浪琴香港國際賽事，見證了賽駒和騎師作為頂尖運動員之間的精采競爭，並欣賞到真正的世界級賽馬。

香港國際賽事的焦點之一，是壓軸上演的浪琴香港盃（2000米一級賽）。由沈集成訓練、麥道朗策騎的「浪漫勇士」連續三屆勝出該項一級賽，創下浪琴香港國際賽事歷史。

至於另外兩項國際賽浪琴香港短途錦標及浪琴香港一哩錦標，同樣由中國香港代表勝出。浪琴香港短途錦標由首次出戰一級賽的「嘉應高昇」摘冠，賽駒的騎師和練馬師分別為潘頓和大衞希斯。由麥道朗策騎、姚本輝訓練的「遨遊氣泡」奪得浪琴香港一哩錦標。至於浪琴香港瓶則由來自英國的「遠飛標槍」勝出。

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