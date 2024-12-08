啟德體育園｜兩特別巴士綫加入最終離場測試　3班車疏散完成

▲ （梁偉榮攝）

宋皇臺特別巴士及的士上落客區今首次試用，有約12輛巴士及15輛的士參與。兩條分別前往旺角及觀塘的特別巴士路綫，在演練結束後均只需約3班車即可處理離場人流。

特別巴士及的士上落客區設在青年運動場附近迴旋處的外圈，設10個巴士上客處，昨動用6個作測試，乘客可使用流動八達通收費器付費；內圈近青年運動場有的士上落客及等候區，可容納約10部的士；內圈近宋皇臺則有巴士等候區。陳國基今率多名官員到場視察，包括新上任的局長羅淑佩和陳美寶。

上落客區相關演練下午約5時43分開始，較時間表顯示的下午5時15分延遲約25分鐘，但警方否認延遲，指是在預計之內；約千人乘坐6條特別巴士路綫或的士離場，之後重返場館。

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乘客約20分鐘離場 整體暢順

運輸署首席運輸主任（市區）尹柏恩指，為模擬部分巴士路綫需求較大，安排了逾300人使用其中兩條路綫，巴士前後閘亦同時開放，整體情況暢順，乘客基本只需20分鐘已可離場；又說未來可因應活動性質及規模，跟巴士公司商議合適路綫和增加班次，形容可安排起碼10條路綫。

至於演練結束後時，署方安排了兩條分別前往旺角及觀塘的特別巴士路綫，供參與者自由選擇乘坐離開。尹指各路綫開了3班車即可處理人流，表現達標。至於特別路綫收費為11.4及10.6元，尹解釋特別路綫有額外車費表。

或安排小輪 籲盡量乘港鐵

被問到有否計劃引入小巴及小輪服務，尹直言初步看不到有合適小巴路綫，但說不排除安排小輪服務；且呼籲到體育園者盡量乘港鐵，形容是在短時間內，助大量人流離場的最合適交通工具。

至於港鐵啟德和宋皇臺站，昨測試人流倍增至逾萬人，警方稱港鐵在多方面配合，包括安排空車及增職員給予指示，不需30分鐘已可消化人流，效果非常好。

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記者︰梁薾心