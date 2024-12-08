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一簽多行｜首周六內地客增至14.5萬　較11月周六平均升13%

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深圳恢復「一簽多行」後，訪港客按周上升。（資料圖片）

深圳居民「一簽多行」恢復後首個周六（7日）錄14.5萬名內地客入境，較上月5個周六平均數字增13%；文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨提及較上月周末（即周六、日）平均大增28.5%，形容旅遊業界機遇處處。

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羅淑佩：旅業機遇處處

深圳居民赴港「一簽多行」個人遊簽注自上周日（1日）起恢復，截至上周六（7日）實施剛滿一周。羅淑佩昨出席一個活動後向傳媒表示，與11月的周末（即周六及周日合計）的日均訪港內地客數字相比，上周六入境內地客大增了28.5%。羅淑佩形容內地客增加是「一簽多行」帶來的新機遇。

根據入境處數據顯示，上周六單日錄得145,034名內地客入境，較對上一個周六（11月30日）增逾6,800人、升幅為5%；若跟上周初首個周六（11月2日）相比，就增加25.4%。若與11月合共5個周六錄得近12.8萬人的日均訪港內地客數字比較，就增加了近1.7萬人、升幅13.3%。

羅淑佩昨形容，各個與旅遊相關的業界，無論是零售、餐飲、娛樂、交通，都是機遇處處。她強調最重要是各界腦袋要靈活，做多些新的亮點，想想怎樣去用好這個商機，令旅客不單止打卡，亦會消費。

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姚柏良：盛事帶動市道

旅遊界立法會議員姚柏良表示，上周六內地客及國際客抵港數字共有約18萬人次，在並非大時大節的周末來說是相當好，相信是因為全港多處都有盛事活動而帶動，加上「一簽多行」措施受惠人數大增至1,800萬人，基數擴大亦令訪港客人數有可觀增長。

姚柏良續說，未來一段時間香港繼續會有盛事活動，例如周三（11日）尖沙咀將舉行熊貓嘉年華，業界亦把握機會新推出更多餐飲及零售產品，更有酒店推出熊貓主題套房，相信直至聖誕旺季，旅遊業及相關市道都會向好。

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旅遊行業 羅淑佩 文化體育及旅遊局 姚柏良

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