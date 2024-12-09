按摩危機｜ 泰國女歌手「泰式按摩」　 lock頸致半身癱瘓1個月後離世

▲ 泰國女歌手「泰式按摩」 lock頸致半身癱瘓1個月後離世

【按摩/泰式按摩/ lock頸/癱瘓/離世】按摩要小心！泰國一名女歌手因肩膀酸痛去泰式按摩前後3次，期間按摩師幫她「扭轉頸部」（俗稱lock頸）後感不適，之後更惡化致半身癱瘓，1個月後不幸離世。

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綜合外媒報道，女歌手Phing Chayada上月在其facebook專頁發文，稱因肩膀酸痛，故去當地一間泰式按摩店按摩，但按後連頸都開始疼痛，她以為是按摩後正常現象，故自行吃止痛藥緩解疼痛。

一星期後，她的手臂都出現麻木與刺痛，她又會同一間店按摩，按摩師特別加強針對頸部按摩，做了很多扭動頸部的手法，2周後她開始感到劇烈疼痛與僵硬，甚至無法趴著睡覺。

Phing Chayada稱，因媽媽也是按摩師，故從小就很喜歡按摩，不曾懷疑過按摩的效果，因此又去了第三次按摩，最終半身癱瘓在床，無法正常自理生活，直到她就醫後才發現，自己的頸椎早已受傷。如今傳出她已經本月離世。泰國傳媒指，Chayada最後死於與血管感染和腦部腫脹有關的併發症。當地醫生促請按摩師不要為客人做「lock頸」，避免他們受傷。

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醫生：按摩一個位置絕不能按

台灣家醫科醫生陳欣湄曾在當地健康節目《健康2.0》指出，不少人在按摩的時候經常會叫按摩師按摩肩頸位置，並叫按摩師用力按這些部位，用錯力度按摩恐暗藏危機，嚴重可致腦中風。她指出，這個位置又稱「頸前三角區」，是絕對不能夠同時按壓兩邊頸部按摩。

另外，她指出頸外動脈和頸內動脈的交叉口，又稱頸動脈竇，這個位置是身體的壓力感測器，若按壓時會讓身體誤以為出現問題，調整心律，心跳會變慢，導致心律不正和暈眩的情況出現。

第三，特別是三高人士，容易會在頸部有血管斑塊，按摩力度過大會導致斑塊脫落造成血栓。嚴重若血栓跟隨血液流到腦部，有可能會導致腦中風。

按摩危機｜推拿不受傷3大要點

中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師曾接受訪問指，一般因為疲倦而進行推拿按摩並無問題，但如果持續有頸痛、手腳面部麻痹及暈眩等問題，就不要貿然按摩，宜先找專業中醫師診斷，「腦部是靠椎動脈供血，但有些人可能先天只有一邊椎動脈，在按摩推拿時如果力度不當，便可能誘發椎動脈血管壁內膜撕裂而中風。」

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