劉家昌兒子丨被劉家昌家屬割席不獲邀請出席喪禮　章立衡騷香港身分證：一路好走

▲ 劉家昌兒子章立衡騷香港身分證別亡父。

【劉家昌/ 甄珍/ 章立衡/ 劉子千】著名音樂人著名音樂人劉家昌在本月2日因癌症逝世，終年81歲，家屬表示劉家昌後事將以低調簡樸方式進行。

而劉家昌與前妻甄珍的兒子章立衡（原名劉子千）在日前於社交平台上載私下調查得知的告別式安排，截圖顯示舉辦日期為「12月18日」，表示想盡孝道送父親最後一程卻得不到回應，稱：「兒子送父親是應當的，但若都得不到完整的回覆，那只能被迫公布時間地點，借傳媒去幫助查證。」

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▲ 劉家昌12月2日因癌症逝世。

劉家昌的長子隨後發聲明回應，表示「章姓男子」與劉家無直接關係，因此沒回應，聲明指出：「家父生前已交代後事從簡，我們遵照他的遺願，選擇不舉辦告別式，讓他安靜地離開，請大家尊重這一決定。家父一生重視親情，他生前最需要的是家人的陪伴與支持，而非逝後的紛擾。我們希望能以家父的精神為念，不因個別言行讓家父的離別變成矛盾與糾葛的舞台。」

同時，聲明更強調：「關於章姓男子關心家父後事的言論，由於其與劉家無直接關係，我們無法回應，敬請各界理解並分辨相關訊息的真實性。」

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章立衡在個人社交平台上載自己的香港身分證，留言：「我已得知了對方的回應。既然這麼重要的事情可以用如此膚淺跟幼稚的理由來迴避，我只能表示明白與尊重。那就只能在這裏對父親說，一路好走。兒子劉子千叩輓。」名字一欄仍是原名「劉子千」

劉家昌曾有兩段婚姻，他與首任太太江青在1966年結婚，但在1970年離婚，二人育有一子。之後，劉家昌與影后甄珍在1978年結婚，生下兒子章立衡（前名劉子千），但二人在1987年離婚。

不過，劉家昌在去年怒控前妻甄珍與兒子章立衡奪產，對於兒子由原名劉子千改為章立衡卻未告知，更是在微博發文怒斥「不忠不孝、不知羞恥」。

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