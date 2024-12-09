劉家昌逝世｜遭劉家昌家屬劃清界線　章立衡晒身份證仍叫「劉子千」網民質疑：想分身家？

【劉家昌/甄珍/章立衡/劉子千】劉家昌因癌症辭世享壽83歲，家屬遵循其生前意願低調、簡單處理後事。章立衡希望能送亡父最後一程，遭到劉家昌家屬劃清界線，對此他透過社群回應並曬身分證仍叫「劉子千」，讓大批網民留言︰「想分遺產啊？」

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▲ 劉家昌家屬劃清界線，章立衡欲送別亡父，曬身分證仍叫「劉子千」。（FB圖片）

劉家昌逝世｜被指與劉家無直接關係

12月2日劉家昌因癌症逝世，享年83歲。章立衡在得知父親去世的消息後，表示震驚，並希望能參加父親的告別式，卻遭到劉家昌家屬拒絕。家屬聲明指出，根據劉家昌的遺願，將不舉辦告別式，並對章立衡的關注表示無法回應︰

「關於章姓男子關心家父後事的言論，由於其與劉家無直接關係，我們無法回應，敬請各界理解並分辨相關訊息的真實性。」正式與章立衡劃清界線。

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劉家昌逝世｜劉家昌家屬聲明稿

近日有關家父劉家昌先生後事的相關報導，我們感謝各界對家父的關懷與追思，但有必要澄清以下幾點：

1. 家父生前已交代後事從簡，我們遵照他的遺願，選擇不舉辦告別式，讓他安靜地離開，請大家尊重這一決定。

2. 家父一生重視親情，他生前最需要的是家人的陪伴與支持，而非逝後的紛擾。我們希望能以家父的精神為念，不因個別言行讓家父的離別變成矛盾與糾葛的舞台。

3. 關於章姓男子關心家父後事的言論，由於其與劉家無直接關係，我們無法回應，敬請各界理解並分辨相關訊息的真實性。

4. 我們對於媒體朋友的關注深表感謝，但也懇請各位能給予家父和我們一個寧靜的空間。生者已逝，入土為安，這是對家父最好的尊重，也希望不要再因不實訊息耗費社會資源。

再次感謝各界對家父的愛戴與懷念，願他在另一個世界安然長眠。

劉家昌先生家屬 敬啟

劉家昌逝世｜曬原名身份證

章立衡隨後透過社交平台回應寫道︰「既然這麼重要的事情可以用如此膚淺跟幼稚的理由來迴避，我只能表示明白與尊重。那就只能在這裡對父親說，一路好走。兒子 劉子千叩輓。」並公開了自己的香港永久性居民身份證，證明自己仍使用舊名劉子千。

不過他2019年時對外宣布改名、從母姓為「章立衡」，同時成立全新的社群粉絲專頁，被認為是和劉家昌割席，如今疑似沒有改名，讓人霧裡看花。

劉家昌逝世｜網民正反兩極意見

網民對於章立衡回應正反兩極，「真正幼稚和膚淺的人不知道是誰？一下子大張旗鼓地說自己已經改姓改名，一下子又說我沒改，我姓劉。劉大師的家訓，和他老人家一輩子最在乎的是什麼，章先生似乎從未明白過「誠實」和「厚道」。」

亦有網民猜測母子目的，「不是理直氣壯自己姓章嗎？人活著不認，死後卻死都要認，母子倆目的只有一個想分遺產啊？滾！」、「所以你到底有沒有改姓名？」、「我看了真的是一頭霧水，若你沒有改姓名，可見你當初開記者會，宣布你的新名字的時候，是在故意激怒劉家昌？」、「你假裝改名的動機，姑且不論對錯，你與爸爸的糾紛，我旁人是不懂，但改姓名的後果長期來看，明顯對你非常不利。」

不過，有網民認為活著的人要好好生活，盼章立衡與媽媽要保重，「把自己和媽媽照顧好，就已經非常孝順的兒子了。」、「所以生人都要破地獄，舊事已過，人都死咗，都唔好再計較前事了，活好現在，照顧好媽媽，take care」、「盡心就好，大家都看在眼裡。照顧好媽媽，餘生過得快樂自在。」

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