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歡樂滿東華2024︱劉穎鏇拉小巴被質疑造假　羅浩銘親拆解過程讚Tiffany爆發小宇宙

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 23 分鐘前

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羅浩銘與劉穎鏇齊在《歡樂滿東華2024》表演共籌得80萬元善款。

動作演員羅浩銘（Ken）前晚為《歡樂滿東華2024》表演籌款項目，今次除獨自拉動一輛重16公噸雙層巴士外，還再次兼任項目動作指導，負責訓練TVB「最強Body」劉穎鏇 （Tiffany）拉動一輛重3.5公噸24座旅遊小巴，最終二人完成任務。

不過，事後有網民質疑造假，因為有網民留言指看到旅遊巴和巴士上都分別有司機。

TVB小花丨劉穎鏇大方公開素顏運動Look　Tiffany打造「最強Body」有秘訣【多圖】

劉穎鏇 （Tiffany）拉動一輛重3.5公噸24座小巴。

歡樂滿東華2024︱劉穎鏇爆發小宇宙

羅浩銘表示，今次已不是第一次跟Tiffany合作。當她第一天接受訓練時，曾多次嘗試拉動24座旅遊巴都不成功，但她仍抱著不氣餒的精神，經過連日嚴格訓練，在前晚直播時再爆發小宇宙，順利完成。

Ken更從沒想過自己能拉動一輛重16公噸的雙層巴士，過程中他先嘗試拉動24座旅遊巴，跟著是中型旅遊巴，最後是雙層巴士。

他亦曾參考外國做類似挑戰的大多是重300至400磅的大力士，很開心自己可以在香港做同類形的挑戰。

及後，監製與導演再提議把難度提高，希望他一邊拉車同時上乘客，此舉令挑戰更震撼和富有意義，意味著慈善一旦啟動人們便會繼續去支持。

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歡樂滿東華2024︱羅浩銘不敢相信自己做到

接受挑戰的Ken表示：開始由體重較輕的一、兩個人去嘗試，之後再慢慢加上去，但去到某個乘客數量，都不得不放棄，因為膊頭同膝頭都已經承受不了，成件事極具挑戰，直到而家，或者後生10年，都不敢相信自己能夠做到，感激有機會做慈善並可以挑戰自己。

Ken不單成功拉動一輛雙層巴士，還載了16人 (當中包括了3位工作人員) ，最後二人為東華三院共籌得80萬元善款。

另外，因為車上有司機而被網民質疑，Ken親留言回應指司機沒踩油門，解釋稱：

第一次開會看到影片 Eddie hall 在world strongest man 拉巴士的時候，我也懷疑自己我真的可以嗎（Eddie Hall 400磅），第一天彩排時巴士穩如泰山 到最後拉起來，我終於突破自己 網上見到有留言懷疑司機暗中踩油門幫助我們，其實車引擎沒有啟動，司機在上邊是安全措施。我們有責任保護表演的藝人 希望明年可以繼續為慈善表演籌款，幫助有需要人士 最後送上彩排時沒有司機的片段，大家有興趣可以看看

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