《姆明》80年周年紀念展覽　粉絲必儲全球限定精品$100起

▲ Atelier Fauni設計的60年代初版姆明毛公仔。（圖片由展覽提供）

談芬蘭級的國寶藝術家，一定是著名藝術家Tove Jansson所創作的姆明，自1945年首次亮相以來，姆明系列書籍以包容和歸屬的主題激勵了全世界的讀者。

為紀念《姆明》踏入80周年，位於海港城的ASCE Gallery現正舉行《姆明》畫展，同時更為粉絲落齊不少全新產品。

由即日起，《美紙》聯同陋室五月於海港城ASCE Gallery，帶來80周年紀念海外畫展活動，包括第一時段「TOVE JANSSON的繪本森林」及第二時段「擁抱盼望 Hope in the darkness」。

▲ 姆明80周年畫展限定雕塑。（$2,180/ 圖片展覽提供）

芬蘭當地專運7幅珍貴作品，皆來自於Tove Jansson保存在赫爾辛基工作室的剪報中。它們以1960年代剛普及的平版印刷技術製成，Tove相信應該及早教導孩子甚麼是優秀的藝術，並確保他們能獲得藝術家真正的作品，因此選擇把姆明畫作刊登於價格低廉的報刊之上。

然而，當年第一批約有3至6種顏色的畫作僅限量生產1,500份，因此庫存量不多十分罕見。另外，從芬蘭專運到港、Atelier Fauni設計的60年代初版姆明毛公仔，更是芬蘭斯托克曼百貨公司首批推出的姆明產品之一，大家可近距離欣賞系列最初的4種絲絨款式，了解姆明世界的原貌。

▲ 姆明限定版畫。（各$1,280/圖片展覽提供）

而現場展區亦將呈獻多位藝術家的致敬畫作，包括本地藝術家黎達達榮、b.wing和Terence Choi等。

至於大家最關心的獨家產品， 包括《姆明平裝版特刊》、珍藏版特刊、全球限定雕塑與版畫，Tee、帆布袋和姆明80周年展覽主題襟章，以及全球首創浮雕激突燙金版畫，身為《姆明》粉絲的你，到此一定大破慳囊了﹗

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

《MOOMIN 80 ART EXHIBITION: TOVE JANSSON的繪本森林》info

日期：即日至2025年1月5日

地點：ASCE Gallery / 尖沙咀海港城港威商場3樓3225A店

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】