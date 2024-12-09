東張西望｜屋邨商場現「神乎其技」養生館　戴激光帽預防老年癡呆？

▲ 屋邨商場現「神乎其技」養生館，稱戴激光帽預防老年癡呆？

【東張西望 / 激光頭盔 / 托瑪琳石床】養生館能疑難雜症？《東張西望》昨晚（12月8日）一集揭露疑似養生館騙局。有長者居民較多的屋邨商場出現一間養生館，指能通過戴「激光頭盔」及躺「托瑪琳石床」，防止腦退化、老年癡呆、改善痛症等。

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東張西望｜「激光頭盔」預防老年癡呆

據影片可見，店內兩側排滿大床及各式儀器，有長者躺在石床上「按摩」，有長者頭戴頭盔照紅光，更有長者將雙腿放置在不知名儀器內浸泡。

店內一名自稱「社長」的女人介紹道，內壁嵌有多個發紅光燈泡的白色帽子是「激光頭盔」，據她講解，戴該頭盔可以促進血液循環、改善睡眠、通血管，還可以預防老人痴呆，生髮，該療程還要同時將可以散發「激光」的電線及腕帶接在手上。

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東張西望｜「托瑪琳石床」促進血液循環

隨後，店內職員又介紹起一旁的「托瑪琳石床」，稱這種石頭在加熱後會發出遠紅外線，可將人體內的腦嗎啡引導出來，促進血液循環，改善痛症，通常長者會在石床上躺超過1個小時。

據職員介紹，聲稱「托瑪琳石」更有「奇效」，泡水飲用有益健康，於中藥一同煎煮能加強療效，蒸魚使用更可以去腥等。最後，職員指「托瑪琳石床」售價超1萬元一張，惟《東張西望》在淘寶平台查詢後，發現「石床」售價不到700元人民幣。

不過，店內大部分項目包括躺石床、戴激光帽及熱敷腳價格均為30元。

▲ 中大物理系高級講師指該店所謂「托瑪琳石」只是普通鵝卵石。

東張西望｜該類儀器不能長時間使用

據註冊物理治療師介紹，該養生館的「激光頭盔」無法達到所述的疏通血管功效。

至於而「托瑪琳石床」等紅外線治療儀器，僅建議使用15至30分鐘，長時間使用可能會引發不舒服、心律不正、噁心、疲累、頭暈等症狀。而節目

另外，《東張西望》主持梁菁琳到該店，要求職員展示有關所謂「養生產品」的證書時，有關人士卻未能提交。

根據昨晚《東張西望》預告，今晚將繼續跟進事件。

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