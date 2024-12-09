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田蕊妮患肺腺癌｜田蕊妮早前驚患肺腺癌　杜汶澤揭太太100%無癌細胞術後留疤稱是「生命的延續」

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 40 分鐘前

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田蕊妮早前驚患肺腺癌，杜汶澤揭太太100%無癌細胞，術後留疤稱是「生命的延續」。

【田蕊妮患癌／肺腺癌／杜汶澤／癌症】47歲田蕊妮早前自揭患肺腺癌需開刀做手術，老公杜汶澤今日（9日）發文揭太太身體已100%無癌細胞，惟太太手術後背後留疤，杜汶澤則讚是「生命的延續」。

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田蕊妮患肺腺癌｜47歲田蕊妮自揭患肺腺癌

田蕊妮日前在社交平台發文，公開自己早前做身體檢查，發現肺部陰影，繼而確診罹患非常初期的肺腺癌。幸好及早發現病灶，在發現有肺腺癌時屬於第0期，只需要盡快就醫和治療，將結節動手術切除就可以。

老公杜汶澤得悉消息後非常緊張，四處為愛妻尋找好醫生，亦諮詢香港醫生的意見，最終安排她到台灣長庚醫院做手術。術後他亦替太太報平安，指現時肺部已經「100%沒有癌細胞，大家可以放心！」

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田蕊妮患肺腺癌｜太太術後留疤杜汶澤稱是「生命的延續」

杜汶澤今日再於Facebook個人專頁發文更新太太最新病況，他稱太太在做手術時，醫生用筆在她身上畫了記號，以便醫生對準位置進行開刀。

好像我們拍戲現場也會有類似的情況，香港叫「Mark位」，有些鏡頭演員可能要移動，工作人員都會用大力膠布在地上mark一個T字，mark好了演員最後停頓的位置，採排時攝影助理對準了焦點，正式拍攝時便不會走焦（如果演員沒有誤差的話）。

他指，昨日晚上幫太太擦背時，正準備擦掉這些手術記號，惟術後在太太身上留有疤痕，「可能永遠都在，就算是微創，也是有好幾個洞」。因太太曾想要趁青春留住倩影，並表示還好之前旅遊時有拍過一些照片，令杜汶澤認為，「感覺到她覺得這些疤痕，不是太正面」。

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不過，杜汶澤則表示，太太的身體目前已經100%無癌細胞，因此這些疤痕對於他來説是好運的象徵，「是我們努力和運氣的『Mark位』」。

不要說只是幾個洞，哪怕是一大道疤痕，這也代表了我們生命的延續。試問誰能逃過死亡？關鍵是我們有盡自己的能力活下來，只要僥倖能存活，每天都是賺回來的！人無事，先做到世界冠軍！我為它們而驕傲！不能撕掉！讓路人經過的時候，看到它便會知道，有人曾經在這個位置演過一場好戲！我的太太，永遠都是第一女主角，無論是舞台上，或者是生命中。

同場加映：「肺腺癌」又名「無聲殺手」

「肺腺癌」被形容為「無聲殺手」，本港臨床腫瘤科專科醫生陳亮祖曾接受訪問時指出，肺腺癌屬非小細胞肺癌之一，據統計數字顯示，本港平均每年有約3000宗肺腺癌新症確診個案。

陳亮祖指出，肺腺癌與一般肺癌略有不同，肺腺癌未必與吸煙有關係，患者相對較年輕，他曾接觸有患者僅30歲便確診；他直言，肺腺癌的起因至今未能確認，有機會與環境污染，空氣內出現放射性氣體有關。

經常待在辦公室，空氣不流通，空調內的「氡氣」會釋放幅射，市民吸入太多，會有可能引起肺部細胞變異造成癌症。

陳亮祖表示，肺腺癌早期徵狀並不明顯，確診時大多已達末期，並擴散至身體其他地方。患者的徵狀，亦已超越持續咳嗽和氣喘等一般肺癌的情況：

患者會感到骨痛或頭痛，四肢乏力，但其實當時癌細胞已由肺部擴散至肝﹑骨或淋巴。

肺腺癌｜肺腺癌與肺癌有何分別？

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