海洋光譜號攻略｜郵輪海洋光譜號15大必玩必食推介 啟德出發玩轉日本台灣越南【附交通方法】
撰文： 李盛芝
發布時間： 52 分鐘前
【親子好去處/海洋光譜號/郵輪/聖誕節/新年旅行】皇家加勒比遊輪旗下亞洲最大的郵輪海洋光譜號返嚟喇！未來2個月會以香港作為母港，明年底前將有14個航次由本港出發，前往日本、越南及台灣，最長更可逗留11晚。TOPick精選15個船上必玩必食推介，適合一家大小暢玩狂歡！
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海洋光譜號是繼疫情後，再次以香港為母港停泊啟德郵輪碼頭，今個聖誕節及新年將有6個航次出發，來往日本或越南，停留4至9晚不等。海洋光譜號載客量超過5,600人，共有16層，房間分內艙、海景、陽台、套房四大類，當中最注目的是豪華套房附設客廳、起居室、露台，頂級家庭套房更設有室內滑梯及私人3D電影院！
海洋光譜號攻略｜盡玩9大玩樂設施
船上各層均設不同的娛樂、餐飲享受設施，當中推介以下9大玩樂設施：
|精選玩樂推介
|設施
|形式
|內容
|1.甲板沖浪FlowRider
|免費
|教練提供簡單教學，因位於船尾，前方毫無阻擋，可以看著無敵海景滑浪，自由在40呎模擬沖浪器上盡情衝浪！
|2.12米攀石牆
|免費
|年滿6歲可以不限次數免費體驗，更可免費借用攀岩鞋，欣賞到無際海景！
|3.海上多功能運動場SeaPlex
|免費
|暢玩碰碰車、體驗各種球類、吸盤式射箭等老少咸宜的設施。
|4.兒童水上樂園
|免費
|設有不同長度七彩滑梯、水砲和噴泉，牆身有許多海洋動物設計色彩繽紛！
|5.戶外泳池
|免費
|位於14樓甲板的戶外泳池是全船最大，設有按摩池、大屏幕播放電影，更可吹著海風欣賞日落！
|6.iFLY甲板跳傘
|收費
|導師會先展示片段、教導正確姿勢，換上專屬衣服就可上陣，刺激好玩，價錢為美元$30/1分鐘或美元$50/2分鐘。
|7.北極星
|收費
|由海拔300呎高處，360度俯瞰一望無際海洋景觀。
|8.兒童電子遊戲室
|收費
|多種電競遊戲體驗，包括射擊遊戲、Mario Kart賽車及夾公仔機，遊戲每局美元$2起。
|9.水肺潛水証書
|收費
|潛水導師提供不同課程，完成後立即可獲發証書。
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海洋光譜號攻略｜品嚐6大必食餐廳
海洋光譜號有超過20間餐廳及酒吧，從中式火鍋、日本鐵板燒、英國名廚主理的西餐廳、機械人酒吧等，任君選擇，總有一間適合一家大小享用！
|精選6大必食餐廳
|餐廳
|形式
|內容
|1.主餐廳
|免費
|船上有7間免費餐廳，主餐廳是最大的一間，提供早、午及晚餐，套餐更包括前菜、主菜及甜品，飲品則需額外付費。
|2.大董意境坊
|收費
|地道烤鴨引入國際遊輪，成為飲食界一時佳話，當中必試招牌大董酥不膩烤鴨。
|3.川谷薈
|收費
|一嚐傳統川菜色香味形兼備。
|4.泉·日本料理
|收費
|從壽司卷、新鮮刺身到握壽司，都可在海上品嚐人氣壽司的精緻細膩。
|5.Jamie's Italian
|收費
|由英國名廚Jamie Oliver主理的餐廳，感受鄉村風味的現代創意。
|6.機械人酒吧
|收費
|兩位機械人調酒師，見識他們混酒﹑溝酒和拌酒，調製出無限的雞尾酒配搭。
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海洋光譜號攻略｜精選航次往返日本越南
|精選日本越南航次
|出發日期
|目的地
|價錢
|2024年12月20日（9晚）
|香港>鹿兒島>宮崎>長崎>福岡>香港
|$14,578起
|2024年12月29日（5晚）
|香港>沖繩>香港
|$8,098起
|2025年1月3日（4晚）
|香港>越南>香港
|$3,958起
|2025年1月7日（5晚）
|香港>沖繩>石垣＞香港
|$5,558起
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海洋光譜號攻略｜巴士小巴往返碼頭
郵輪碼頭設有特快巴士路線，分別接駁碼頭至尖沙咀、旺角、高鐵西九龍站、九龍灣港鐵站等地，同時亦有渡輪及的士往來港島及全港。
|如何前往
|公共交通
|地點
|服務時間
|收費
|班次
|專線小巴86號
|郵輪碼頭＜＞九龍灣港鐵站
|每天06:40-23:05
|$6.4
|8至20分鐘
|城巴22號
|郵輪碼頭＜＞又一城
|每天05:40-00:15
|$5.9
|20至35分鐘
|城巴22M
|郵輪碼頭＜＞九龍城
|每天05:55-23:25
|$5.9
|20至30分鐘
|城巴20A
|郵輪碼頭＜＞高鐵西九龍站
|逢星期一至星期五06:15-23:45
星期六、日及公眾假期09:00-23:00
|$7
|20至30分鐘
|九巴5R
|郵輪碼頭＜＞觀塘港鐵站
|每天07:00-22:00
|$7.7
|30分鐘
|富裕小輪
|北角碼頭、觀塘碼頭、啟德跑道公園碼頭、觀塘碼頭、北角碼頭
|星期六、日及公眾假期09:00-19:35
|$8.3
|1小時
|的士
|往返各區
|不適用
|不適用
|不適用
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