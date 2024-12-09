海洋光譜號攻略｜郵輪海洋光譜號15大必玩必食推介　啟德出發玩轉日本台灣越南【附交通方法】

▲ 海洋光譜號將有多個航次由本港出發，前往日本、越南及台灣，最長更可逗留11晚。

【親子好去處/海洋光譜號/郵輪/聖誕節/新年旅行】皇家加勒比遊輪旗下亞洲最大的郵輪海洋光譜號返嚟喇！未來2個月會以香港作為母港，明年底前將有14個航次由本港出發，前往日本、越南及台灣，最長更可逗留11晚。TOPick精選15個船上必玩必食推介，適合一家大小暢玩狂歡！

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海洋光譜號是繼疫情後，再次以香港為母港停泊啟德郵輪碼頭，今個聖誕節及新年將有6個航次出發，來往日本或越南，停留4至9晚不等。海洋光譜號載客量超過5,600人，共有16層，房間分內艙、海景、陽台、套房四大類，當中最注目的是豪華套房附設客廳、起居室、露台，頂級家庭套房更設有室內滑梯及私人3D電影院！

海洋光譜號攻略｜盡玩9大玩樂設施

船上各層均設不同的娛樂、餐飲享受設施，當中推介以下9大玩樂設施：

精選玩樂推介 設施 形式 內容 1.甲板沖浪FlowRider 免費 教練提供簡單教學，因位於船尾，前方毫無阻擋，可以看著無敵海景滑浪，自由在40呎模擬沖浪器上盡情衝浪！ 2.12米攀石牆 免費 年滿6歲可以不限次數免費體驗，更可免費借用攀岩鞋，欣賞到無際海景！ 3.海上多功能運動場SeaPlex 免費 暢玩碰碰車、體驗各種球類、吸盤式射箭等老少咸宜的設施。 4.兒童水上樂園 免費 設有不同長度七彩滑梯、水砲和噴泉，牆身有許多海洋動物設計色彩繽紛！ 5.戶外泳池 免費 位於14樓甲板的戶外泳池是全船最大，設有按摩池、大屏幕播放電影，更可吹著海風欣賞日落！ 6.iFLY甲板跳傘 收費 導師會先展示片段、教導正確姿勢，換上專屬衣服就可上陣，刺激好玩，價錢為美元$30/1分鐘或美元$50/2分鐘。 7.北極星 收費 由海拔300呎高處，360度俯瞰一望無際海洋景觀。 8.兒童電子遊戲室 收費 多種電競遊戲體驗，包括射擊遊戲、Mario Kart賽車及夾公仔機，遊戲每局美元$2起。 9.水肺潛水証書 收費 潛水導師提供不同課程，完成後立即可獲發証書。

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海洋光譜號攻略｜品嚐6大必食餐廳

海洋光譜號有超過20間餐廳及酒吧，從中式火鍋、日本鐵板燒、英國名廚主理的西餐廳、機械人酒吧等，任君選擇，總有一間適合一家大小享用！

精選6大必食餐廳 餐廳 形式 內容 1.主餐廳 免費 船上有7間免費餐廳，主餐廳是最大的一間，提供早、午及晚餐，套餐更包括前菜、主菜及甜品，飲品則需額外付費。 2.大董意境坊 收費 地道烤鴨引入國際遊輪，成為飲食界一時佳話，當中必試招牌大董酥不膩烤鴨。 3.川谷薈 收費 一嚐傳統川菜色香味形兼備。 4.泉·日本料理 收費 從壽司卷、新鮮刺身到握壽司，都可在海上品嚐人氣壽司的精緻細膩。 5.Jamie's Italian 收費 由英國名廚Jamie Oliver主理的餐廳，感受鄉村風味的現代創意。 6.機械人酒吧 收費 兩位機械人調酒師，見識他們混酒﹑溝酒和拌酒，調製出無限的雞尾酒配搭。

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海洋光譜號攻略｜精選航次往返日本越南

精選日本越南航次 出發日期 目的地 價錢 2024年12月20日（9晚） 香港>鹿兒島>宮崎>長崎>福岡>香港 $14,578起 2024年12月29日（5晚） 香港>沖繩>香港 $8,098起 2025年1月3日（4晚） 香港>越南>香港 $3,958起 2025年1月7日（5晚） 香港>沖繩>石垣＞香港 $5,558起

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海洋光譜號攻略｜巴士小巴往返碼頭

郵輪碼頭設有特快巴士路線，分別接駁碼頭至尖沙咀、旺角、高鐵西九龍站、九龍灣港鐵站等地，同時亦有渡輪及的士往來港島及全港。

如何前往 公共交通 地點 服務時間 收費 班次 專線小巴86號 郵輪碼頭＜＞九龍灣港鐵站 每天06:40-23:05 $6.4 8至20分鐘 城巴22號 郵輪碼頭＜＞又一城 每天05:40-00:15 $5.9 20至35分鐘 城巴22M 郵輪碼頭＜＞九龍城 每天05:55-23:25 $5.9 20至30分鐘 城巴20A 郵輪碼頭＜＞高鐵西九龍站 逢星期一至星期五06:15-23:45

星期六、日及公眾假期09:00-23:00 $7 20至30分鐘 九巴5R 郵輪碼頭＜＞觀塘港鐵站 每天07:00-22:00 $7.7 30分鐘 富裕小輪 北角碼頭、觀塘碼頭、啟德跑道公園碼頭、觀塘碼頭、北角碼頭 星期六、日及公眾假期09:00-19:35 $8.3 1小時 的士 往返各區 不適用 不適用 不適用

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