親子自助餐優惠｜九龍東皇冠假日酒店自助餐買一送一　$209起任食生蠔/松葉蟹腳/芝士焗龍蝦

▲ 九龍東皇冠假日酒店自助餐買一送一，$209起任食生蠔、松葉蟹腳、芝士焗龍蝦。

【自助餐優惠/酒店Buffet/聖誕自助餐】香港九龍東皇冠假日酒店推出自助餐買一送一優惠，現經KKday訂購，人均只需$209起，任食新鮮生蠔、松葉蟹腳，晚餐更有芝士焗龍蝦、威靈頓牛柳等美食，即睇優惠詳情！

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自助餐優惠｜尋味歐陸之旅自助晚餐

香港九龍東皇冠假日酒店 The Chef’s Table 尚廚「尋味歐陸之旅自助晚餐」菜式豐富，包括新鮮生蠔、醬燒原條豬肋骨、法式松露芝士焗田螺拌香滑薯、法式油封鴨腿配燴小扁豆、拉可雷特芝士、寶雲酥羊架、芝士焗龍蝦、忌廉芝士焗蟹蓋。甜品有即炸西班牙油條、德國黑森林蛋糕、意大利芝士蛋糕、8款口味的 Haagen-Dazs 雪糕等。

用餐日期 2024年12月10至15 日，2025年1月2至31日 用餐時間 12月10至15日，2025年1月2至27日：18:30 – 21:30 1月28至30日：17:30 – 19:45/ 20:15 – 22:30

自助餐優惠｜節日自助晚餐

至於「節日自助晚餐」除了有新鮮生蠔，還有松葉蟹腳、凍熟蝦、威靈頓牛柳、傳統聖誕烤火 雞、香草烤黑毛豬腩卷、慢煮法式紅酒燴牛面頰肉。另外還有多款聖誕主題甜品，如聖誕榛子朱古力樹頭蛋糕、開心果聖誕樹泡芙塔。每晚亦設敲鐘供應芝士焗龍蝦、鮑魚蟹肉海皇湯，12月21日起，鐵板燒檔將即席燒鮮鮑魚或鴨肝。

用餐日期 2024年12月16日至2025年1月1日 用餐時間 12月16至20，22至23，26至31日及1月 1日：18:30 – 21:30 12月21，24至25日：17:30 – 19:45/ 20:15 – 22:30

自助餐優惠｜環球美食盛宴自助午餐

「環球美食盛宴自助午餐」同樣可任食生蠔，還有燒羊髀、日式汁煮海鱸柳、三重芝士焗吉列廣島蠔、即製北京填鴨。星期六、日及公眾假期限定供應松葉蟹腳、油甘魚及阿根廷天使粉紅蝦刺身。甜品亦十分吸引，包括英式面包布丁、法式檸檬蛋白撻、法式漂浮雪島等等。

用餐日期 2024年12月10至15日，2025年1月2至31日 用餐時間 12月10至15日，1月2至28，31日：12:00 – 14:30 1月29至30日：11:30 – 13:45/ 14:15 – 16:30

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自助餐優惠｜香港九龍東皇冠假日酒店自助餐買一送一

香港九龍東皇冠假日酒店自助餐詳情

預訂日期：2024年12月9日12:00至12月15日23:59

用餐日期：2024年12月10日至2025年1月30日

地址：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓The Chef’s Table 尚廚

【KKday 買一送一】尋味歐陸之旅自助晚餐連無限暢飲

優惠價：

星期一至四 $718/2位，平均$359/位（原價$1,316/2位）

星期五至日、公眾假期及前夕 $766/2位，平均$383/位（原價$1,404/2位）

預訂連結：【KKday網站】

【KKday 買一送一】節日自助晚餐連無限暢飲

優惠價：

星期一至四 $754/2位，平均$377/位（原價$1,382/2位）

預訂連結：【KKday網站】

【KKday 買二送一】節日自助晚餐連無限暢飲

優惠價：

星期五至日及公眾假期 $1,539/3位，平均$513/位（原價$2,204/3位）

12月24至25日及1月1日 $1,722/3位，平均$574/位（原價$2,469/3位）

預訂連結：【KKday網站】

【KKday 買一送一】環球美食盛宴自助午餐連無限暢飲

優惠價：

星期一至五 $418/2位，平均$209/位（原價$766/2位）

星期六至日 $466/2位，平均$233/位（原價$854/2位）

預訂連結：【KKday網站】

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