  • 19°C
香港時間：2024129日 (一) 12:53

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子自助餐優惠｜九龍東皇冠假日酒店自助餐買一送一　$209起任食生蠔/松葉蟹腳/芝士焗龍蝦

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

九龍東皇冠假日酒店自助餐買一送一，$209起任食生蠔、松葉蟹腳、芝士焗龍蝦。

【自助餐優惠/酒店Buffet/聖誕自助餐】香港九龍東皇冠假日酒店推出自助餐買一送一優惠，現經KKday訂購，人均只需$209起，任食新鮮生蠔、松葉蟹腳，晚餐更有芝士焗龍蝦、威靈頓牛柳等美食，即睇優惠詳情！

最新影片：

湊得輕鬆啲
老闆媽媽｜陳爽計劃送9歲兒子海外升學 最想仔女學好中文不怕捱苦

自助餐優惠｜尋味歐陸之旅自助晚餐

香港九龍東皇冠假日酒店 The Chef’s Table 尚廚「尋味歐陸之旅自助晚餐」菜式豐富，包括新鮮生蠔、醬燒原條豬肋骨、法式松露芝士焗田螺拌香滑薯、法式油封鴨腿配燴小扁豆、拉可雷特芝士、寶雲酥羊架、芝士焗龍蝦、忌廉芝士焗蟹蓋。甜品有即炸西班牙油條、德國黑森林蛋糕、意大利芝士蛋糕、8款口味的 Haagen-Dazs 雪糕等。

用餐日期2024年12月10至15 日，2025年1月2至31日
用餐時間12月10至15日，2025年1月2至27日：18:30 – 21:30
1月28至30日：17:30 – 19:45/ 20:15 – 22:30

自助餐優惠｜節日自助晚餐

至於「節日自助晚餐」除了有新鮮生蠔，還有松葉蟹腳、凍熟蝦、威靈頓牛柳、傳統聖誕烤火 雞、香草烤黑毛豬腩卷、慢煮法式紅酒燴牛面頰肉。另外還有多款聖誕主題甜品，如聖誕榛子朱古力樹頭蛋糕、開心果聖誕樹泡芙塔。每晚亦設敲鐘供應芝士焗龍蝦、鮑魚蟹肉海皇湯，12月21日起，鐵板燒檔將即席燒鮮鮑魚或鴨肝。

用餐日期2024年12月16日至2025年1月1日
用餐時間12月16至20，22至23，26至31日及1月 1日：18:30 – 21:30
12月21，24至25日：17:30 – 19:45/ 20:15 – 22:30

自助餐優惠｜環球美食盛宴自助午餐

「環球美食盛宴自助午餐」同樣可任食生蠔，還有燒羊髀、日式汁煮海鱸柳、三重芝士焗吉列廣島蠔、即製北京填鴨。星期六、日及公眾假期限定供應松葉蟹腳、油甘魚及阿根廷天使粉紅蝦刺身。甜品亦十分吸引，包括英式面包布丁、法式檸檬蛋白撻、法式漂浮雪島等等。

用餐日期2024年12月10至15日，2025年1月2至31日
用餐時間12月10至15日，1月2至28，31日：12:00 – 14:30
1月29至30日：11:30 – 13:45/ 14:15 – 16:30
點擊圖片放大
+20
+19

自助餐優惠｜香港九龍東皇冠假日酒店自助餐買一送一

香港九龍東皇冠假日酒店自助餐詳情
預訂日期：2024年12月9日12:00至12月15日23:59
用餐日期：2024年12月10日至2025年1月30日
地址：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓The Chef’s Table 尚廚

【KKday 買一送一】尋味歐陸之旅自助晚餐連無限暢飲
優惠價：
星期一至四 $718/2位，平均$359/位（原價$1,316/2位）
星期五至日、公眾假期及前夕 $766/2位，平均$383/位（原價$1,404/2位）
預訂連結：【KKday網站

【KKday 買一送一】節日自助晚餐連無限暢飲
優惠價：
星期一至四 $754/2位，平均$377/位（原價$1,382/2位）
預訂連結：【KKday網站

【KKday 買二送一】節日自助晚餐連無限暢飲
優惠價：
星期五至日及公眾假期 $1,539/3位，平均$513/位（原價$2,204/3位）
12月24至25日及1月1日 $1,722/3位，平均$574/位（原價$2,469/3位）
預訂連結：【KKday網站

【KKday 買一送一】環球美食盛宴自助午餐連無限暢飲
優惠價：
星期一至五 $418/2位，平均$209/位（原價$766/2位）
星期六至日 $466/2位，平均$233/位（原價$854/2位）
預訂連結：【KKday網站

更多自助餐優惠：

親子自助餐｜尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二　$329起任食龍蝦/鱈場蟹腳/蠔皇鮑魚

親子自助餐｜尖沙咀港青酒店自助餐買一送二　$257起任食焗生蠔/即煮鮑魚/波士頓龍蝦

親子自助餐｜文華東方酒店自助餐突發買二送二　$489起任食龍蝦/鮑魚/鱈場蟹腳

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

深圳13號線｜深圳灣口岸13號線通車在即　盤點9大沿線親子必去景點
09:00 2024/12/07
深圳13號線｜深圳灣口岸13號線通車在即　盤點9大沿線親子必去景點
開倉優惠｜尖沙咀海港城家品開倉低至5折　家具/家電/廚具最平$30起
16:07 2024/12/05
開倉優惠｜尖沙咀海港城家品開倉低至5折　家具/家電/廚具最平$30起
日本機票優惠｜HK Express日本飛行套票優惠　2套來回機票$1600起包20kg行李
18:50 2024/12/06
日本機票優惠｜HK Express日本飛行套票優惠　2套來回機票$1600起包20kg行李

你可能感興趣

深圳13號線｜深圳灣口岸13號線通車在即　盤點9大沿線親子必去景點
09:00 2024/12/07
深圳13號線｜深圳灣口岸13號線通車在即　盤點9大沿線親子必去景點
開倉優惠｜尖沙咀海港城家品開倉低至5折　家具/家電/廚具最平$30起
16:07 2024/12/05
開倉優惠｜尖沙咀海港城家品開倉低至5折　家具/家電/廚具最平$30起
日本機票優惠｜HK Express日本飛行套票優惠　2套來回機票$1600起包20kg行李
18:50 2024/12/06
日本機票優惠｜HK Express日本飛行套票優惠　2套來回機票$1600起包20kg行李
著數優惠 酒店 自助餐 餐廳情報

最高瀏覽

中山美穗離世｜中山美穗真正死因出爐 經理人公司入浴時發生不幸意外
中山美穗離世｜中山美穗真正死因出爐 經理人公司入浴時發生不幸意外
劉家昌兒子丨被劉家昌家屬割席不獲邀請出席喪禮　章立衡騷香港身分證：一路好走
劉家昌兒子丨被劉家昌家屬割席不獲邀請出席喪禮　章立衡騷香港身分證：一路好走
按摩危機｜ 泰國女歌手「泰式按摩」　 lock頸致半身癱瘓1個月後離世
按摩危機｜ 泰國女歌手「泰式按摩」　 lock頸致半身癱瘓1個月後離世
脂肪肝飲食｜脂肪肝恐增患癌風險高達17倍　醫生教10招消除脂肪肝2種蔬果有助改善肝功能
脂肪肝飲食｜脂肪肝恐增患癌風險高達17倍　醫生教10招消除脂肪肝2種蔬果有助改善肝功能
中山美穗死因︱事務所公布中山美穗死因　前夫辻仁成首度開腔
中山美穗死因︱事務所公布中山美穗死因　前夫辻仁成首度開腔