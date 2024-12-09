資料外洩｜機電署洩逾1.7萬強檢市民資料　私隱署斥涉4大缺失負期望

▲ 個人資料私隱專員鍾麗玲。（梁薾心攝）

機電署今年5月發生資料外洩事故，涉14張電子票格，逾1.7萬人受影響。個人資料私隱專員公署今日（9日）發表事故調查報告，揭機電署涉4大缺失，包括。個人資料私隱專員向機電署送達執行通知指示糾正。

根據公署調查所得，機電署在2022年3至7月期間，對14座大廈的居民或訪客進行強檢，並向承辦商採購及使用雲端平台ArcGIS Online附設的電子表格平台，製作了14張電子表格作記錄，相關資料被儲存在ArcGIS Online數據儲存庫。

同年12月底，強檢行動告一段落，署方通知承辦商，於去年2月底合約屆滿後，不再就電子表格平台服務續約。至去年4月底，逾1.7萬各曾接受相關強檢的市民個人資料，包括姓名、地址、核酸檢測結果等，被揭在毋需輸入帳戶及密碼的情況下，於ArcGIS Online的相關網址被瀏覽。

鍾麗玲直言事故由4大缺失導致，包括署方在合約屆滿前，即使有權限登入電子表格平台，管理當中個人資料，但只等待合約結束，未有主動自行查核及剷除資料，以避免不必要或過長保存，形容屬「明顯缺失。」

她續指，機電署只假定承辦商在合約結束後，會自行採取行動，沒督促、查核或提醒對方剷除資料，亦沒有了解或監察有關行動的進度或成效，為另一明顯缺失。

另機電署沒就強檢所收集的個人資料保存限期制定書面政策；且於2022年通知承辦商不再續約的過程中，並無明確提出刪除有關個人資料的要求。

鍾麗玲形容，面對嚴峻疫情，理解參與檢疫工作的部門需迅速部署並執行行動，機電署在籌劃及展開強檢行動時，或未及考慮日後刪除個人資料的政策和安排。

惟署方之後亦一直沒就涉事個人資料保存期限制訂政策、提出刪除要求或主動刪除，以及跟進及查核相關工作，令有關資料被不必要地暴露於資料外洩風險中，虧負了公眾合理期望，情況令人遺憾。

她認為機電署沒採取所有切實可行的步驟以確保涉事個人資料受保障，因而違反《個人資料（私隱）條例》保障資料第2（2）及4（1）原則，有關個人資料保存限期及保安的規定，上周五（6日）已送達執行通知指示糾正。機電署須由執行通知日期起計兩個月內完成。

公署至今就事件收到4宗查詢及4宗投訴。

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記者：梁薾心