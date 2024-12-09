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求職陷阱｜8機構透過JobsDB刊匿名招聘廣告　私隱署：違反私隱條例

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 25 分鐘前

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（JobsDB資料圖片）

私隱專員公署今日（9日）發表針對求職平台Jobs DB，以及8間刊登匿名招聘廣告機構的調查結果，裁定兩方均涉不公平收集求職者資料，違反《私隱條例》，上周五（6日）已發出執行通知指示糾正，或發出勸喻信。

私隱專員公署調查發現，在JobsDB登記開帳戶的機構，可透過其帳戶刊登廣告進行招聘。自今年1月起，求職者可根據廣告指示，按「Quick apply」鍵，遞交申請並提供所要求的個人資料。一經遞交後，資料會被存放在JobsDB的管理系統，求職者有權要求JobsDB刪除，而JobsDB可控制機構在甚麼情況及時限下閱覽。

調査亦發現，招聘機構可用「私人廣告商」名義，刊登招聘廣告而不披露機構名稱。8間招聘機構透過此方式刊登匿名招聘廣告，即沒披露機構名稱或提供足夠資料以辨識身分，甚至以「0000 0000」作聯絡電話號碼，卻要求求職者提供個人資料，如把履歷表等電郵至以非公司域名註冊的電郵地址。

涉事機構屬《私隱條例》下的「資料使用者」，業務性質涵蓋證券、服裝零售、中醫藥及運輸服務等，當中除涉準僱主外，亦有部分是代表準僱主刊登廣告。

私隱專員鍾麗玲裁定8間招聘機構在JobsDB刊登上述匿名招聘廣告，要求求職者向不知名的招聘機構提供個人資料，以及JobsDB透過其平台刊登該些廣告，同樣涉不公平收集求職者個人資料，因而違反《私隱條例》的保障資料第1（2）原則規定，已向JobsDB及其中3間招聘機構發出執行通知指示糾正，亦向餘下5間機構發出勸喻信。

助理個人資料私隱專員（投訴及刑事調查）何芹若提醒求職者，匿名廣告有機會被用作不當收集個人資料的手法，亦或有不法之徒利用相關廣告收集個人資料作詐騙之用，建議在未能確定僱主身分的情況下，應小心查證，切勿隨便回覆廣告並提供個人資料。又籲僱主增廣告透明度；招聘平台小心審視所接獲廣告等。

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記者：梁薾心

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