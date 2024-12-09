腦中風｜26歲男子突發腦中風全因三餐都要吃1種食物　醫生：3類食物要少吃

▲ 一名26歲男子突發腦中風，醫生就指出是因為他三餐都要吃1類食物。

【腦中風／高血壓／高血脂／炸物】小心「病從口入」，內地一名26歲男子半年前突然出現「急性缺血型腦中風」，醫生就指出，原因在於他幾乎三餐都要吃1種食物，導致患病風險大大增加，並藉此提醒市民平日應少吃3類食物。

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腦中風｜右肢突無力揭患腦中風

台灣減重科醫生楊智文在個人Facebook專頁發文分享病例，表示近日有一對父子前來求診，其中26歲的兒子為了準備考試，每天久坐超過12小時溫習，幾乎不出門也不運動，且三餐大多都有炸物，甚至連廚房亦堆滿了手搖飲品的杯子。半年前，他在讀書期間想拿雞扒吃，右手卻突然出現無力症狀，導致食物灑了一地，父親聽到聲音後衝出房間查看，見狀連忙打電話叫救護車。

將兒子送醫後，醫院診斷他為「急性缺血型腦中風」，緊急進行手術取出血栓後，住院5天才平安返家；而這次經歷也令男子嚇壞，下定決心尋求幫助。楊智文看過病歷後指出，男子身高1米65，體重為120公斤（約265磅），BMI值高達45.7，屬於重度肥胖，除了患有高血壓及高血脂，糖化血色素也高達10（正常值為4至5.6），三酸甘油脂數值更是破千，是正常人的7倍（標準數值為25-150mg/dl），而這些都是造成急性腦中風的元凶。

此外，她為男子進行抽血檢查後，還發現對方身體的氧化壓力極高，氧化型的低密度脂蛋白也過高，相信是導致其血管阻塞不通的原因。楊智文之後處方了一些降血糖藥物，協助男子穩定血糖、避免出現急性併發症，再透過飲食、藥物及運動治療，3個月後成功減下15公斤（約33磅），糖化血色素亦從10降至6.5。

腦中風｜常吃炸物3大隱憂

針對病例，楊智文指出，雞扒、炸物雖然美味，但經常食用十分傷身，且會造成以下3大隱憂：

1. 增加心血管疾病風險

炸物含有大量反式脂肪和飽和脂肪，會令「壞膽固醇」（LDL）升高、「好膽固醇」（HDL）降低，從而大幅增加動脈硬化、心臟病和中風的風險。

2. 高糖增糖尿病風險

楊智文解釋，炸物外面的麵衣通常會裹粉，而食物醃料大多有糖；這些「隱形糖」容易令血糖快速升高，長期食用可能導致胰島素阻抗，繼而增加糖尿病風險。此外，高溫油炸亦會產生有害的氧化物質，長期攝取會引致慢性發炎，誘發代謝症候群。

3. 高鈉傷身

炸物的鈉含量極高，長期攝取會導致血壓升高，加重心臟和腎臟的負擔，甚至增加中風風險。

腦中風｜3類食物要少吃

楊智文亦提醒市民，平日一定要注意飲食均衡，盡量避免進食高油、高糖、高鈉的食物，多攝取纖維、蛋白質和蔬菜；也要進行適量運動，每天保持一定的活動量，以促進新陳代謝；最後則是要維持規律作息、減少捱夜，保持身心健康。

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中風危機｜腦中風4大先兆

本港腦神經科專科醫生盧文偉曾受訪，指出腦中風分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」，前者是俗稱的「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；後者的高危因素則為「三高」、長期吸煙或酗酒，增加血栓形成風險，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

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中風危機｜中風「120」口訣

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早接受治療，越能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命。

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資料來源：楊智雯醫師 ｜陪你健康享瘦每一天

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