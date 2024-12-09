星二代｜11歲Jasper短片比賽晒流利英語獲兩獎　陳小春大仔表演唱Rap具爸爸影子

▲ 陳小春大仔陳昊廷 （Jaspe）於短片比賽中獲獎。

【應采兒/陳小春/Jasper/星二代】陳小春與應采兒的長子陳昊廷（Jasper）已經升中，11歲的Jasper早前參加短片比賽以英語介紹上海，最終更連獲兩獎，似乎盡得父母的演藝細胞。

陳小春兒子｜Jasper短片連奪兩獎

年紀輕輕的Jasper已經有粉絲，粉絲們於小紅書上載Jasper得獎片段，Jasper創作的短片《去哪兒之“煙火魔都”》，於第五季「My Favorite Shanghai·愛上海的理由」青少年英語短視頻活動中榮獲外籍專家最喜愛作品獎和最佳短視頻獎，同時Jasper獲頒國際傳播青少年推廣大使。

▲ 陳昊廷 （Jasper）甚有爸爸陳小春的影子。（影片截圖）

陳小春兒子｜受媽媽啟發愛上Rap

上周六，Jasper於頒獎禮上以Rap形式唱出了對上海的喜愛，媽咪應采兒於觀眾席上欣賞，Jasper的表演獲得不少掌聲，其後司儀問Jasper是跟誰學Rap，他即笑著說：「我媽媽從前喜歡聽的。」台下的應采兒一臉喜悅，接著Jasper說：「我就跟她說好好聽啊！」

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Jasper拍攝的上海觀光影片，全程均說流利英語，他更訪問外國旅客，鏡頭前表現淡定，不過有網民卻質疑：「這個從拍到剪，還有採訪的劇本，沒有專業團隊都幹不到，普通孩子還真拿不到這個獎。」

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星二代｜陳小春大仔拍片介紹上海曬流利英語 11歲Jasper被揭已改名獲讚貼地

陳小春兒子｜Jasper讀上海貴族國際學校

Jasper就讀的上海耀中外籍人員子女學校（簡稱︰耀中），是當地著名頂尖國際學校。上海耀中是耀中在內地首間分校，紮根上海30年，現時上海有5間分校遍布浦西及浦東，為2至18歲的外籍學童提供幼兒至國際文憑大學預科（IBDP）課程，並採取雙語（英語和漢語）和多元文化教學模式。

Jasper就讀的是上海耀中首間校舍——浦西小學部（虹橋）校舍，位處市中心黃金位置。據學校網頁介紹，該校舍為6至10歲小學生提供雙語教學環境，並在每個班級都配備雙教師授課。這所現代化的校舍配備大量先進的設施，助孩子在學術、藝術、音樂、體育和科技等方面都得到全面發展。

應采兒曾透露安排兒子轉讀上海耀中只為學好中文，她直言希望兒子入讀清華、北大和耶魯等名牌大學。

▲ 應采兒/跟大仔Jasper與細仔Hoho。（小紅書截圖）

陳小春兒子｜上海耀中受北上港星熱捧

耀中擁優良的師資與沉浸式雙語教育，吸引一眾星級父母追捧，星二代校友包括有鄭希怡女兒梁浸浸、楊千嬅兒子Torres、王祖藍大女及吳尊的子女。

年級 第一學期（2024年8月至12月） 第二學期 （2025年1月至5月） 全年學費 小學1至4年級 124,620人民幣 186,480人民幣 310,800人民幣 小學5至6年級 126,800人民幣 190,200人民幣 317,000人民幣 中學7至9年級 138,680人民幣 208,020人民幣 346,700人民幣 中學10至11年級 141,160人民幣 211,740人民幣 352,900人民幣 中學12至13年級 143,640人民幣 215,460人民幣 359,100人民幣

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