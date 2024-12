丁父憂｜陳妍希爆婚變後首發家人照　上載牽手照悼念離世父親：我永遠愛你

▲ 陳妍希爆出與陳曉婚變後首發家人照,日前上載牽手照悼念離世父親。(IG圖片)

【陳妍希/陳曉】台灣女星陳妍希近期屢傳與丈夫陳曉婚變,卻一直未有澄清日前她突然在在社交平台發文及上傳牽手照悼念亡父,還寫下我會一直愛您!一眾好友紛紛留言安慰。陳妍希的經紀人其後證實因陳妍希父親離世的消息。

最新影片︰

陳妍希父親離世|藝人好友表達關心 陳曉無影

陳妍希早前在微博上傳一系列從小到大與爸爸的合照,其中有一張牽著爸爸的手,並寫下:「Daddy, I will always love you. 就算有一天我到了天上,我還是會一直愛您。」

陳妍希也同步在IG發出相同的照片,女星陳喬恩留言安慰「抱抱妳」,陳喬恩的老公曾偉昌表示「致上最深的哀悼」,而楊丞琳則回了一個「抱」加上愛心圖案,不少粉絲也留言關心。據台媒報導,陳妍希經紀人證實父親過世的消息,除了感謝大家關心外,也希望外界可以給陳妍希及家人們空間。

陳妍希父親離世|粉絲留言安慰

不少粉絲於陳妍希的貼文下留言安慰,「節哀」、「無論到那裡,愛都會永遠存在的」、「相信他也很愛你」、「愛會一直在,姐你一定要好好生活」、「節哀~爸爸無論在哪兒,都會一直愛你」、「妍希不要難過,父親的愛永遠都在。你要帶著家人的愛開心過好每一天」,這些暖心的留言無疑給予了陳妍希更多的力量與支持。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

陳妍希父親離世|父親身體早已出現問題

2023年,陳妍希曾於社交平台上傳與爸爸的合照,照片中陳爸爸暴瘦了一圈,脖子上的筋暴露著,臉頰消瘦,頭髮也幾乎全白了,即便照片加濾鏡,但也遮掩不住陳爸爸憔悴的狀態,不知道此時是不是身體已出現問題。

2022年父親節的時候,陳妍希祝福親愛的爸爸平安健康,此時陳爸爸的狀態很好,人也沒有那麼瘦,對比下就會發現,從2022年到2023年這一年,陳爸爸的變化非常大。

陳妍希父親離世|培育姊妹二人成材

曾有報道指出,陳妍希的父親長年經商,她家中條件很好,在入演藝圈之前,陳妍希一直在海外留學,是海歸高材生,而她跟爸爸的感情也很好。陳妍希與陳曉結婚時,雙方父母也都有出席,不過陳妍希分享的家人照中,以原生家庭家人為主,並沒有出現陳曉。

陳妍希父親離世|婚姻狀況未正面回應

陳妍希在2011年憑藉電影《那些年我們一起追的女孩》走紅,被譽為初戀女神。她於2016年與內地藝人陳曉結婚,但近期夫妻間的互動減少,婚變傳聞不斷。對於婚姻的真實狀況,雙方皆未正面回應。陳妍希的社交平台更新頻率也大幅降低,幾乎只發佈工作相關的內容。

更多相關內容︰

夫妻關係|陳妍希遭爆結束8年婚姻 揭陳曉冷暴力撇下母子離家斷聯

瓊瑤輕生|瓊瑤離世驗屍結果出爐 身穿紅色連身裙面容安詳終年86歲

中山美穗離世|中山美穗出軌致婚姻破裂 為愛拋夫棄子不爭撫養權

中山美穗離世︱中山美穗倒斃住所浴室中當場死亡 終年54歲遺下一子

劉家昌逝世|章立衡當年被迫唱《唸你》音樂路劃上句號 劉家昌兒子回應父親離世:感到震驚也很疑惑

丁父憂|陳彥行沉痛發長文悼父親離世 感行爸見到小孫女出世完滿人生

💯備戰考試季!立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】