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陳柏宇被粉絲誤認洪卓立求合照 笑住公佈出年2月中會展開騷

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撰文： 吳霆俊

發布時間： 17 分鐘前

最後更新： 9 分鐘前

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上周於澳門完成「LIFE IS LIVE」巡迴演唱會首站的陳柏宇，立即回歸廿四孝爸爸身分，繼續帶愛女到茶記食早餐開直播，日前意外直擊被粉絲誤認為洪卓立，認真搞笑。

愛女形象深入民心的陳柏宇，幾乎日日都會開「早餐Live」同兩位愛女歎早餐，兼答粉絲問題。經常被野生捕獲的他，日前食完早餐回家之際，遇到一位粉絲問：「你係咪洪卓立？」

陳柏宇澄清自己並非洪卓立，對方卻繼續求合照，他笑道：「但係我唔係洪卓立喎！」影畢合照，他逗趣鼓勵粉絲回想自己的名字，終於獲得一句：「陳柏宇！」搞到睇Live嘅觀眾都笑爆嘴。

陳柏宇超錫兩位愛女。

烏龍事件過後，有粉絲於Threads開Post召喚陳柏宇，指事主為其丈夫，因前一晚飲醉酒未醒認錯人，回家已經被「狠狠訓話」：「我偶像你都敢叫錯你即刻同我7街訓！！」

片段於網上瘋傳，陳柏宇親民大方的性格更被不少網民大讚。其實除了性格親和，近年陳柏宇唱功亦飛躍進步，3年前的紅館演唱會主題、編排、表現廣受好評，實力派地位無庸置疑。

昨日陳柏宇為新專輯《Life is HARD》舉行簽唱會，正式宣佈「LIFE IS LIVE」巡迴演唱會香港站將於明年2月15至16日於會展舉行，Fans終於恨到喇！

陳柏宇日前於澳門開騷。

陳柏宇直言票價貼地，並不會推出4位數字價位的門票，而他在澳門站表示留意到其歌曲《魔法戰隊》呼聲甚高，過往開騷都未唱過，預告今次香港站有機會獻唱！門票即將公開發售，有關詳情尚待正式公佈，粉絲記得留意並mark實時間撲飛了！

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