吳文忻抗癌︱憶父親上月離世感觸落淚　吳文忻分享抗癌期間兩大感悟

▲ 吳文忻分享抗癌期間兩大感悟。

【吳文忻 / 吳忻熹 / 癌症】吳文忻（現名：吳忻熹）在今年8月公開自己乳癌復發第三期，並擴散至淋巴線。她一直積極抗癌，除了在港接受化療和免疫治療，早前更前往泰國接受「免疫細胞治療」，經治療後癌症指數有所下降。

可是正在對抗癌魔的吳文忻，上月在社交平台公布父親猝死噩耗，吳文忻在昨日（12月8日）以嘉賓身份為HOY TV節目《健康關注組》錄影時，提到亡父熹即不禁眼泛淚光，表示父親的身後事已完成，並指吳爸離世前全無任何徵兆，朋友安慰她有福氣才會沒痛楚地離開。

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吳文忻抗癌︱腫瘤比6月時細一半

另外，吳文忻透露今天飛往泰國打第二次腫瘤疫苗，並指在10月曾照過電子掃描，當時腫瘤比6月時細一半，她有信心可戰勝癌魔。

她在節目錄影後於個人社交平台上載與節目主持黃芳雯、吳雲甫及腫瘤科伍醫生的合照，並分享自己抗癌期間的兩大體會，稱：

今日去Hoy TV健康關注组和腫瘤科伍醫生一起做訪問，分享了抗癌呢段時間嘅兩大心得！

1）沒有任何人或醫生會同你講，你做晒呢啲治療就會好返，只有一個人會同你講你一定會好返，嗰個就係你自己！

2）如果香港嘅治療可以百花齊放，細胞治療和傳統西醫抗癌治療可以並存，同時間為癌症病人提供治療，對癌症病人嚟講應該是很大的得着！

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