2025星座運程｜白羊座：堅持初心　年尾收穫

▲ 占星師紫秤12星座運程｜白羊座事 業年尾看好

【2025年占星師紫秤12星座運程】2025年，白羊座受到冥王星於1月1日與火星對相的影響，運情不佳︰因應通問題，後半年困難較大，要堅持本心，才易成功。

占星師紫秤12星座運程｜白羊座事業年尾看好

2025年白羊座在情感上，可能會受到較大衝擊，人際上亦可能會出現困難，可幸得太陽的輔助，令白羊座在事業上可能會在堅持中，在年尾得到較好成績。

後半年時，身邊的人事問題較多，容易拖累自己，但如果堅持初心，可能會在其中脫穎而出，得到成功。

占星師紫秤12星座運程｜白羊座感情易現障礙

由於溝通問題，所以感情上容易出現障礙，而對方情緒可能於下半年出現不穩，必需要有耐心。

占星師紫秤12星座運程｜白羊座務必堅守定位

今年不應依賴別人，否則易有危機，其他人可能會依賴你或把問題推卸給你，必須堅守自己的定位，保護自己。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。



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