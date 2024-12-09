  • 19°C
香港時間：2024129日 (一) 17:30

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2025星座運程｜白羊座：堅持初心　年尾收穫

休閒消費

撰文： 占星師　紫秤

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 51 分鐘前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

占星師紫秤12星座運程｜白羊座事 業年尾看好

【2025年占星師紫秤12星座運程】2025年，白羊座受到冥王星於1月1日與火星對相的影響，運情不佳︰因應通問題，後半年困難較大，要堅持本心，才易成功。

占星師紫秤12星座運程｜白羊座事業年尾看好

2025年白羊座在情感上，可能會受到較大衝擊，人際上亦可能會出現困難，可幸得太陽的輔助，令白羊座在事業上可能會在堅持中，在年尾得到較好成績。

後半年時，身邊的人事問題較多，容易拖累自己，但如果堅持初心，可能會在其中脫穎而出，得到成功。

占星師紫秤12星座運程｜白羊座感情易現障礙

由於溝通問題，所以感情上容易出現障礙，而對方情緒可能於下半年出現不穩，必需要有耐心。

占星師紫秤12星座運程｜白羊座務必堅守定位

今年不應依賴別人，否則易有危機，其他人可能會依賴你或把問題推卸給你，必須堅守自己的定位，保護自己。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。
 

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

2025星座運程｜金牛座︰提防突變　小心桃花
今日 16:39
2025星座運程｜金牛座︰提防突變　小心桃花
2025星座運程｜雙子座︰盡量低調　或會轉工
今日 16:41
2025星座運程｜雙子座︰盡量低調　或會轉工
2025星座運程｜巨蟹座︰障礙減弱　緩步向前
今日 16:42
2025星座運程｜巨蟹座︰障礙減弱　緩步向前

你可能感興趣

2025星座運程｜金牛座︰提防突變　小心桃花
今日 16:39
2025星座運程｜金牛座︰提防突變　小心桃花
2025星座運程｜雙子座︰盡量低調　或會轉工
今日 16:41
2025星座運程｜雙子座︰盡量低調　或會轉工
2025星座運程｜巨蟹座︰障礙減弱　緩步向前
今日 16:42
2025星座運程｜巨蟹座︰障礙減弱　緩步向前
星座 正能量

最高瀏覽

中山美穗離世｜中山美穗真正死因出爐 經理人公司入浴時發生不幸意外
中山美穗離世｜中山美穗真正死因出爐 經理人公司入浴時發生不幸意外
劉家昌兒子丨被劉家昌家屬割席不獲邀請出席喪禮　章立衡騷香港身分證：一路好走
劉家昌兒子丨被劉家昌家屬割席不獲邀請出席喪禮　章立衡騷香港身分證：一路好走
按摩危機｜ 泰國女歌手「泰式按摩」　 lock頸致半身癱瘓1個月後離世
按摩危機｜ 泰國女歌手「泰式按摩」　 lock頸致半身癱瘓1個月後離世
脂肪肝飲食｜脂肪肝恐增患癌風險高達17倍　醫生教10招消除脂肪肝2種蔬果有助改善肝功能
脂肪肝飲食｜脂肪肝恐增患癌風險高達17倍　醫生教10招消除脂肪肝2種蔬果有助改善肝功能
中山美穗死因︱事務所公布中山美穗死因　前夫辻仁成首度開腔
中山美穗死因︱事務所公布中山美穗死因　前夫辻仁成首度開腔