的士修例︱政府擬立法規定所有的士安裝車廂攝錄機　並須提供電子支付方式

▲ 政府擬立法規定所有的士安裝車廂攝錄機。

政府建議修例，計劃立法規定所有的士必須安裝車廂攝錄機、行車記錄儀及全球衛星導航系統，同時規定所有的士司機必須提供電子支付方式，預計2026年內完成。

據運輸及物流局向立法會交通事務委員會提交的文件顯示，當局經業界諮詢後，建議修訂相關法例，規定所有的士必須安裝車廂攝錄機、行車記錄儀及全球衛星導航系統。運物局認為，在的士安裝攝錄系統，可在司機與乘客出現爭拗時保障雙方權益，以片段作為佐證，亦可方便執法人員調查與行車路線或駕駛安全有關的爭議，有利提升的士服務質素和整體形象。

運物局又表示，不會要求所有的士必須安裝同一指定型號的裝置，建議攝錄系統所收集到的影音記錄和數據，須被加密並儲存在車內的儲存裝置不少於30天，但毋須上傳中央平台，有需要時由獲授權人員遠端擷取，政府會安排獨立第三方專業機構進行私隱影響評估及平台系統保安風險評估。

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▲ 政府擬立法規定所有的士安裝車廂攝錄機，並須提供電子支付方式。（經濟日報圖片）

的士修例︱建議提供至少兩種電子支付

至於電子支付方式建議方面，由於現時仍有不少的士只收取現金，當局建議參考的士車隊制度的做法，要求的士司機提供至少兩種電子支付方式，包括二維碼和非二維碼支付方式。

局方表示，的士業界普遍歡迎安裝攝錄系統，但部分業界對提供電子支付方式有保留。有聲音指，擔心較年長司機在使用智能手機或電子支付時出現困難，但政府認為推行電子支付是大勢所趨，且能方便市民和遊客，提升乘車和旅遊體驗。運輸署將在引入有關規定前，積極協調各電子支付平台，為司機安排工作坊或簡介會，為司機提供培訓，並加強教育和宣傳。

運輸及物流局計劃在明年第二季向立法會提交法例修訂建議，並打算於明年底落實的士設電子支付方式的建議，亦期望業界明年底至2026年中陸續安裝攝錄系統，並於2026年內完成安裝，屆時再實施有關法例。

▲ 運輸及物流局計劃在明年第二季向立法會提交有關法例修訂建議。（經濟日報圖片）

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