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壽司食客｜迴轉壽司遭操普通話顧客「攔截」　港女呻：食壽司都要考牌！

社會

撰文： 王月明

發布時間： 49 分鐘前

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迴轉壽司遭操普通話顧客「攔截」，港女呻：食壽司都要考牌！

【迴轉壽司/傳輸帶/食客】部分壽司店雖設迴轉運輸帶，但並非自助拿取，而是用於傳送食客所點的指定菜品。

近日，有港女在Threads發文，指其在一間連鎖迴轉壽司店用餐時，所點餐食遭3名操普通話食客「攔途截劫」，後又發現其直接從食物運輸帶分岔口直接取走其他食客壽司，她直斥「食壽司要考牌」。

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壽司食客｜食客傳送帶取走他人壽司

樓主稱，日前於一間連鎖壽司店用餐時，發現其用於點餐的平板顯示所點餐食已送達，但她未見有任何壽司送達，遂與職員反映情況，她之後見到職員行至對面枱，發現她點的壽司被3名操流利普通話的食客「攔途截劫」，更一次將傳輸帶上的3碟原屬其他食客點叫的壽司取走。

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樓主又指，原來壽司並非因為出錯而送至3人餐枱，而是他們從傳輸帶分岔口直接取走食用，此舉令女子及其他被拿餐點的食客無法食用原點叫的壽司，遂樓主揶揄道「定呢個其實係高級玩法嚟？」，又感慨「除咗睇戲要考牌，就嚟食壽司郎都要」。

壽司食客｜網民猜測想博懵

此事引起網民熱議，有人猜測3名男子可能想「博懵」，惟該間壽司店以最後顧客所食餐碟數計價，「好彩係計碟數」、「似係想博懵偷食但你俾錢」、「佢地以為搶完唔使俾錢」、「佢哋以為點咗餐就計落人哋度，唔知最後人哋係掃碟計」，並指責3人「面皮厚到一個咁嘅地步？」。

不過亦有人認為這可能是誤會，「咁我覺得唔知點，都可以原諒嘅，第一次可能真係會唔識啊」、「佢話係咪以為迴轉壽司，哋碟經過拎咗就係佢」、「係咪以為上面嗰條輸送帶係迴轉壽司可以拎」。

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