香港AI｜數碼港AI超算中心正式啟用　15間企業率先進駐AI實驗室

▲ 數碼港人工智能超算中心，今（9日）起正式投入服務，數碼港人工智能實驗室亦同步啟用。（曾耀輝攝）

港府去年施政報告宣布建設的數碼港人工智能超算中心，今（9日）起正式投入服務，數碼港人工智能實驗室亦同步啟用。

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創新科技及工業局局長孫東出席開幕禮時透露，早前港府在財政預算案宣布撥款30億港元、透過數碼港推行為期三年的「人工智能資助計劃」，在短短兩個月內，數碼港已收到超過10宗來自本地院校、初創企業、研發機構等的申請。他再一次強調，此計劃主要用作資助本地院校、研發機構及企業，善用超算中心的算力，實現更多科研突破，共同推動數字應用。

▲ 創新科技及工業局局長孫東表示，AI超算中心和實驗室是推動香港AI發展，不可或缺的重要支柱。（曾耀輝攝）

他又形容，AI超算中心和實驗室是推動香港AI發展，不可或缺的重要支柱，「超算中心不僅提供先進的計算能力，更將成為培育AI相關專才的搖籃，匯聚算力數據及算法技術的人才。」孫東提到，未來香港數字化轉型，政府將繼續擔任非常重要的角色，包括提供算力的支持、及推出積極優惠的政策，但又強調，最主要的還要靠業界。

所以數碼港董事會主席陳細明亦表示，機構將盡全力以超算中心和AI實驗室作為核心，繼續拓展香港AI生態圈，與夥伴企業以及初創企業，攜手推動研發、創新和應用，提升本港的研發實力，並吸引更多海內外前沿科技研發項目和科技人才。

▲ 數碼港董事會主席陳細明提到，數碼港將盡全力以超算中心和AI實驗室作為核心，繼續拓展香港AI生態圈。（曾耀輝攝）

今起投入服務的AI超算中心，其設施算力總容量首階段將達到1,300 PELOPS；並於明年逐步提升至3000 PELOPS算力的水平，以應對科技界對算力的迫切需求。

同時，數碼港人工智能實驗室亦同步啟用，將會用作展示人工智能方案、發表服務產品等提供互動空間。當中首批進駐並展出科研成果的企業近15間，分別有本地初創公司Weitu Al、Votee Al、Stellaris，以及落戶數碼港的重點企業壁仞科技、永信至誠、科大訊飛、中影年年，數碼港生態夥伴浪潮雲、思科等。

▲ Weitu AI創辦人王歷偉透露，該企已就「人工智能資助計劃」提交申請，期盼能利用數碼港人工智能超算中心的算力，加速模型運算及支援產品更新迭代，從而將產品拓展到更多海外市場。（曾耀輝攝）

其中本地大模型初創Weitu AI創辦人王歷偉亦透露，該企已就「人工智能資助計劃」提交申請，期盼能利用數碼港人工智能超算中心的算力，加速模型運算及支援產品更新迭代，從而將產品拓展到更多海外市場。孫東提及，港府委任的人工智能資助計劃委員會已就首批申請進行初步評審。在完成進一步評審後，當局預計相關項目在完成部署後會盡快展開。

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