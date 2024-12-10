搭飛機禁忌丨不關干擾航機系統事坐飛機一定要開「飛行模式」　資深機師拆解真實原因

【飛行模式/墜機/飛行風險】不開飛行模式真的會影響航機安全? 有機師近日便於社交帳號拆解坊間對飛行模式的迷思，又指乘客如沒有跟從開飛行模式，真的可能會為機師帶來1大影響。

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外界以往對飛行模式有不少迷思，其中一大都市傳言便是一旦沒有轉飛行模式，可能會致墜機。對此一名曾在美國陸軍服役，而且於2019年擔任機師便於TikTok上載影片回應:

這不是世界末日。飛機不會從天上掉下來。那甚至不會干擾機上的系統。

不過，機師承認航班乘客若沒有開啟飛行模式的話，可能會為機師帶來1大影響，便是會干擾到機師的耳機，產生的嗡嗡聲」，可能會影響機師與控制塔的接收對話，分散機師注意力。

那確實有可能干擾耳機，干擾機師的通訊，聽起來像是嗡嗡聲。至於嗡嗡聲的出現，則取決於電話提供商、飛機的位置、主動嘗試撥打或接聽電話的電話以及乘客坐在哪裡等因素。

機師指出，儘管飛機不會因為乘客沒有開啟飛行模式遭受嚴重影響，也不涉及墜機事故，但美國聯邦通訊委員會和聯邦航空管理局仍禁止在機上使用手機。

▲ 以@perchpoint的帳號名稱在社交網TikTok發片上載影片的機師拆解坊間對飛行模式的迷思。(影片截圖)

同場加映:搭飛機禁忌｜機場飛機6大最污糟地方

旅遊計畫網站「Travelmath」曾邀請微生物學家，從美國5個機場及4個航班收集了一共26個細菌樣本進行分析，結果發現機場和飛機上有6個地方最骯髒：

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同場加映:搭飛機禁忌｜專家警告搭飛機6大不宜衣著

據英國媒體《太陽報》早前報道，有專家透露機上有6種衣服不宜穿著，會為健康帶來危險。當中以港女最愛的瑜伽褲最為危險，嚴重甚至可以致命。航空專家Christine Negroni曾表示，一旦飛機機艙起火，「人造纖維」物料製造的瑜珈褲更容易燃燒，甚至黏在身上，導致皮膚嚴重燒傷而死亡。故此，他建議大家穿著棉質或是天然纖維製成的衣服乘搭飛機會較為合適。

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