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戲票優惠｜MCL戲院星期日2D戲票買一送一　PPS付款即享優惠

休閒消費

發布時間： 50 分鐘前

最後更新： 36 分鐘前

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MCL戲院以PPS付款購買星期日2D戲票買一送一。

【戲票優惠/MCL戲院】12月正值睇戲旺季，要把握戲票優惠！即日起至12月29日，以PPS於MCL戲院電腦版網站或App手機應用程式購買指定星期日的正價2D戲票，可享買一送一優惠，先到先得！

點擊圖片放大

即日起至2024年12月29日，於MCL戲院網站或App手機應用程式，以PPS付款購買星期日正價2D戲票，可享買1送1優惠，優惠名額合共2,480個，先到先得，額滿即止，每人每次限購兩張同一場次戲票。而其他日子購買戲飛亦有9折優惠！

此外，即日起至2025年1月31日，開設PPS戶口即送MCL戲院$60電子電影禮券一張！

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MCL優惠詳情：

日期：即日至2024年12月29日
地點：MCL戲院

K11 ART HOUSE (尖東站)MOVIE TOWN (新城市廣場)
FESTIVAL GRAND CINEMA (又一城)MCL AIRSIDE 戲院 (啟德)
MCL THE ONE 戲院皇室戲院
康怡戲院 (太古站)MCL 新都城戲院(寶琳站)
STAR CINEMA (將軍澳站)MCL 德福戲院
MCL 粉嶺戲院 (逸峯廣場)MCL 長沙灣戲院
MCL 數碼港戲院MCL 東薈城戲院
MCL 淘大戲院MCL CINEMAS PLUS+ 荷里活戲院

MCL戲院網站

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