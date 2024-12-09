戲票優惠｜MCL戲院星期日2D戲票買一送一　PPS付款即享優惠

▲ MCL戲院以PPS付款購買星期日2D戲票買一送一。

【戲票優惠/MCL戲院】12月正值睇戲旺季，要把握戲票優惠！即日起至12月29日，以PPS於MCL戲院電腦版網站或App手機應用程式購買指定星期日的正價2D戲票，可享買一送一優惠，先到先得！

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即日起至2024年12月29日，於MCL戲院網站或App手機應用程式，以PPS付款購買星期日正價2D戲票，可享買1送1優惠，優惠名額合共2,480個，先到先得，額滿即止，每人每次限購兩張同一場次戲票。而其他日子購買戲飛亦有9折優惠！

此外，即日起至2025年1月31日，開設PPS戶口即送MCL戲院$60電子電影禮券一張！

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MCL優惠詳情：

日期：即日至2024年12月29日

地點：MCL戲院

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【MCL戲院網站】

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