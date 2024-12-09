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結業潮︱屹立半世紀冰廳聖誕節結業　店方發公告「江湖再見」引用星爺金句

休閒消費

撰文： 陳麗薇

發布時間： 1 小時前

最後更新： 26 分鐘前

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鴻運冰廳餅店於12.25日光榮結業。

【結業潮/鴻運冰廳餅店/周星馳】於旺角屹立半世紀的鴻運冰廳餅店宣布在聖誕節12月25日當天結業，店方日前貼出以「江湖再見」為題的結業通知，提到因租約期滿而結業，公告慨嘆由1970年代開始見證著香港的起落，作為碩果僅存的閣樓茶餐廳，堅持帶給大家現今最缺少的人情味，店方又嘆「原來任何味道都有賞味期限，只係今次，無一萬年」。

店方以《江湖再見》為題，發表結業通知。(全港店舖執笠結業消息 關注組)

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校長專訪︱彩虹邨小子長大成校長緬懷人情味　40年後重返母校助搬遷：我手握使命

鴻運冰廳餅店貼出公告，以馳名蛋撻及背景，寫道:

由1970年代開始，我哋一直喺呢度，見證香港超過半世紀的起起落落。作為香港碩果僅存的閣樓茶餐廳，如果你問我哋咩最好味，有人會話蛋撻菠蘿包，有人會話常餐奶茶，但係從來我哋堅持帶畀大家嘅。亦係而家最缺少嘅，係不變嘅人情味。

不過，原來任何味道都有賞味期限，只係今次，無一萬年。由於租約期滿，我哋決定於今年12月25日光榮結業。又唔使初四咁嘅樣嘅。歡迎各位喺最後呢個月嚟飲啖茶，食個撻，開開心心過個年。感激各位街坊好友50年來的支持。

鴻運冰廳餅店去年曾遭遇火警而進行維修，但重開只有一年半就決定結業。

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鴻運冰廳餅店曾借場給星爺電影《行運一條龍》及《黑社會2以和為貴》取景，今次店方都特別引用星爺在《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》「如果要我在這份愛上加上一個期限——那會是一萬年！」這句金句。可惜今次沒有一萬年。店方又慨嘆未能如《行》劇情所述下年大年初四再見。

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