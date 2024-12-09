職場熱話｜同事日日買樽裝水返工背後原因極恐怖　網民揭公司飲水機污糟真相【附消委會5大貼士】

▲ 同事有飲水機唔用，日日買樽裝水返工，背後原因極恐怖。

【職場熱話/飲水機/個人衛生】辦公室一般都設有飲水機供員工使用，但近日有上班族分享，同事竟然日日都買樽裝水返公司，明明已經有免費飲水機，讓他相當不解。

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職場熱話｜同事飲水習慣

一名台灣上班男在「Dcard」以「每天都去買水的都是什麼人」發文透露，分享同事每日的飲水習慣，他提到每天返到公司後，總能看到新同事的桌上擺著1、2瓶全新的礦泉水，喝完後就直接放在桌上，隔天又會出現新的瓶裝水。

樓主估計，同事每月在礦泉水上的花費大約2百多元（1000元新台幣），而辦公室內明明就有免費的飲水機可供使用。讓他大感困惑，直問：「為什麼花錢每天買水呢？有必要花到這筆錢嗎？免錢不喝，還要自己花錢買？」

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職場熱話｜網民揭示衛生情況

文章一出，網民猜測可能樓主同事對水的味道敏感，「有些人對於水的味道有比較強烈的感覺，只有某些礦泉水他們能喝」、「不想用昨天用過的水壺喝水，但又懶得洗水壺」、「有沒有可能是瓶子重複用」、「飲水機的水味道不一樣，而且如果沒有定時清理真的超噁」。

亦有網民揭露暗黑真相，飲水機的水質和衛生問題令人不安，認為飲水機的水味道不佳，且可能存在衛生隱患，「上次看到學校飲水機有蟑螂後，果斷只喝瓶裝水」、「之前讀書時看過有人嘴巴含出水口，真的是會嚇到不敢喝」、「有些人接水會直接讓瓶口/杯口碰到飲水機出水口，看過以後就不敢用飲水機了」。

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職場熱話｜消委會5大飲用桶裝水貼士

消委會曾公開5大飲用桶裝水的注意事項，點擊下圖瀏覽詳情：

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