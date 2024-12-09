2025星座運程｜金牛座︰提防突變　小心桃花

▲ 占星師紫秤12星座運程｜白羊座事業年尾看好

【2025年占星師紫秤12星座運程】在2025年初金星出現的無相狀態，加上年中的合天王星，會令金牛座事業感情上都難以維持。2015年是一個困難的年份，12星座普遍會有不同程度的動盪，特別是下半年危機四伏。

占星師紫秤12星座運程｜金牛座事業宜保守低調

今年的主題在於掌握，周圍充滿着不受控制的事情，也缺少了幫忙，經常在不察覺下受傷。2025年間，宜保守低調，先避過今年狀況。

特別在年中，事業容易出現意外之事，自由業或創業人士，可能要先考慮其他方案，或留意有沒有其他出路或其他收入來源，要懂得保護自己。

占星師紫秤12星座運程｜金牛座感情提防第三者

愛情上，今能可能會出現第三者，特別在後半年，情況更為容易出現，如果未有對象的，當心今年可能會成為第三者。

占星師紫秤12星座運程｜金牛座要保好自己的籌碼

要控制自己，避免風險，保持本心，抵擋誘惑，保好自己的籌碼，計算行事的成本。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

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