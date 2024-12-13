港鐵大媽｜乘搭港鐵被大媽命令讓座　網民：恃老賣老真係好乞人憎

▲ 乘搭港鐵被大媽命令讓座，港女拒絕被批：啲後生真係自私！

【港鐵/讓座/大媽】乘搭公共交通工具時，年輕乘客是否有義務為長者讓座？

近日，有港女在Threads發帖，指其在乘搭港鐵時，一位大媽乘客以命令口吻要求讓座，她認為大媽態度惡劣遂拒絕，被大媽指責「依家啲後生真係自私」。樓主事後在網上公審大媽的無理行為。

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港鐵大媽｜大媽命令港女讓座

據樓主描述，日前收工乘搭港鐵回家，身感疲憊便於車廂便尋空位坐下，列車行駛幾站後，一位大媽乘客進入車廂並站至女子身前，向其揮手示意讓座，後又以命令語氣要求道「喂，你起身呀」，樓主聞言反問大媽「咩原因要起？同埋喂乜嘢？」，大媽表示自己是長者而樓主不是，且身感疲憊想要坐下。

樓主對大媽的語氣和態度十分不滿，便質問大媽「所以呢？」，大媽表示「所以咪自動自覺起身囉」，問及其為何命令他人時，大媽則稱「我年紀大過你就可以命令你啦，尊重長輩啊妹妹」，樓主認為其與大媽只是陌生人，如若需要讓座應禮貌詢問，遂拒絕起身讓位。

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港鐵大媽｜港女被批自私

此時正好有其他乘客下車，大媽「眼睥睥」走了去坐下，至樓主準備下車時，又出言指責「依家啲後生真係自私」，樓主則大聲回嗆大媽「搭的士咪有位坐囉，依家啲阿嬸真係恃老賣老」。

樓主事後表示，「真係好攰好想坐咪問聲：『唔該可唔可以讓一讓個位』，如果我真係唔太攰嘅實會讓，衰啲講其實開咗聲唔讓都係道理，讓係人情，唔好一副老奉咁態度叫人起身」。

港鐵大媽｜網民：恃老賣老

此事引起熱議，不少網民指責大媽行為無理，「有啲阿嬸真係極品嚟」、「下次建議無視」、「以為老就大哂」、「恃老賣老真係好乞人憎」、「尊重長輩嘅前提係值得尊重」、「嗰阿嬸堅冇禮貌」。

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