2025星座運程｜雙子座︰盡量低調　或會轉工

▲ 占星師紫秤12星座運程｜雙子座事業或被迫轉工

【2025年占星師紫秤12星座運程】2025年中的冥王星顯露影響，出現了大衝擊，對雙子座來說，可能是有大型的人事變動或人際變化。

占星師紫秤12星座運程｜雙子座事業或被迫轉工

今年工作場所可能出現大變動，在年中有機會出現被迫轉工的情況，或者是現職公司有裁員行動，所幸是今年年頭水木作出互融，令雙子座可以逢凶化吉，所以即使變動中，仍然可以保護好自己。就算被迫轉工，也容易獲得朋輩介紹，而有好出路。

此外，必須留意2025年上半年，雖然運勢只屬中上，但如果可以在此獲得成績，對下半年的人事變動，或者是衝突，就更有保障了。

占星師紫秤12星座運程｜雙子座感情易有新對象

今年容易認識新對象，如果未有對象的，可以考慮新認識的朋友；如果已有對象的，可能要考慮一下自己的選擇。

占星師紫秤12星座運程｜雙子座要特別關注人事問題

今年主要問題在於人事，盡量保持低調，以免得失他人。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】