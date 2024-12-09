  • 19°C
香港時間：2024129日 (一) 17:30

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2025星座運程｜雙子座︰盡量低調　或會轉工

休閒消費

撰文： 占星　師紫秤

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

占星師紫秤12星座運程｜雙子座事業或被迫轉工

【2025年占星師紫秤12星座運程】2025年中的冥王星顯露影響，出現了大衝擊，對雙子座來說，可能是有大型的人事變動或人際變化。

占星師紫秤12星座運程｜雙子座事業或被迫轉工

今年工作場所可能出現大變動，在年中有機會出現被迫轉工的情況，或者是現職公司有裁員行動，所幸是今年年頭水木作出互融，令雙子座可以逢凶化吉，所以即使變動中，仍然可以保護好自己。就算被迫轉工，也容易獲得朋輩介紹，而有好出路。

此外，必須留意2025年上半年，雖然運勢只屬中上，但如果可以在此獲得成績，對下半年的人事變動，或者是衝突，就更有保障了。

占星師紫秤12星座運程｜雙子座感情易有新對象

今年容易認識新對象，如果未有對象的，可以考慮新認識的朋友；如果已有對象的，可能要考慮一下自己的選擇。

占星師紫秤12星座運程｜雙子座要特別關注人事問題

今年主要問題在於人事，盡量保持低調，以免得失他人。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

2025星座運程｜白羊座：堅持初心　年尾收穫
今日 16:38
2025星座運程｜白羊座：堅持初心　年尾收穫
2025星座運程｜金牛座︰提防突變　小心桃花
今日 16:39
2025星座運程｜金牛座︰提防突變　小心桃花
2025星座運程｜巨蟹座︰障礙減弱　緩步向前
今日 16:42
2025星座運程｜巨蟹座︰障礙減弱　緩步向前

你可能感興趣

2025星座運程｜白羊座：堅持初心　年尾收穫
今日 16:38
2025星座運程｜白羊座：堅持初心　年尾收穫
2025星座運程｜金牛座︰提防突變　小心桃花
今日 16:39
2025星座運程｜金牛座︰提防突變　小心桃花
2025星座運程｜巨蟹座︰障礙減弱　緩步向前
今日 16:42
2025星座運程｜巨蟹座︰障礙減弱　緩步向前
星座 正能量

最高瀏覽

中山美穗離世｜中山美穗真正死因出爐 經理人公司入浴時發生不幸意外
中山美穗離世｜中山美穗真正死因出爐 經理人公司入浴時發生不幸意外
劉家昌兒子丨被劉家昌家屬割席不獲邀請出席喪禮　章立衡騷香港身分證：一路好走
劉家昌兒子丨被劉家昌家屬割席不獲邀請出席喪禮　章立衡騷香港身分證：一路好走
按摩危機｜ 泰國女歌手「泰式按摩」　 lock頸致半身癱瘓1個月後離世
按摩危機｜ 泰國女歌手「泰式按摩」　 lock頸致半身癱瘓1個月後離世
脂肪肝飲食｜脂肪肝恐增患癌風險高達17倍　醫生教10招消除脂肪肝2種蔬果有助改善肝功能
脂肪肝飲食｜脂肪肝恐增患癌風險高達17倍　醫生教10招消除脂肪肝2種蔬果有助改善肝功能
中山美穗死因︱事務所公布中山美穗死因　前夫辻仁成首度開腔
中山美穗死因︱事務所公布中山美穗死因　前夫辻仁成首度開腔