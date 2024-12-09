2025星座運程｜巨蟹座︰障礙減弱　緩步向前

▲ 占星師紫秤12星座運程｜巨蟹座事業小心被奪權

【2025年占星師紫秤12星座運程】2025年有4個星座，可以避開大變動，巨蟹座是其中之一。巨蟹座今年雖然並無強運，但運勢卻能保持穩定，容易在事業、感情上緩步向前。

占星師紫秤12星座運程｜巨蟹座事業小心被奪權

今年的許多障礙會開始減弱，一些過去令你疑惑的事，會慢慢變得清楚，故此，一些已準備多年的事，可以開始進行了。但要留意，不能操之過急。

後半年，雖然障礙減少，但仍有一定潛在危機，計劃需要慢慢小心按部就班。特別是留意合作夥伴，對方可能會在下半年有小動作，要小心被奪權。

占星師紫秤12星座運程｜巨蟹座感情要留意兩個月份

下半年對象容易出軌，但有關情況不會維持長時間，7月及8月是最危險的時候，只要避過，危機就會化解。

占星師紫秤12星座運程｜巨蟹座可積極實現計劃

蓄謀已久的事情，今年是可以行動的一年，只要小心行事，一切都會有成果。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。