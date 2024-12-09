COLLAR演唱會︱COLLAR首到澳門開騷　新加唱跳環節送驚喜

▲ 《COLLAR CRUSH LIVE 2024 - MACAO》將在今個星期日於澳門舉行。

2022年組成的人氣女子組合COLLAR，隨著今年3月組團兩週年的日子，在九展舉行一連三場香港演唱會，反應熱烈，將於今個星期日（12月15日）假澳門倫敦人綜藝館舉行《COLLAR CRUSH LIVE 2024 - MACAO》澳門演唱會，也是COLLAR首個衝出香港舉辦的演唱會。

距離澳門開騷日子愈來愈迫近，COLLAR排練進展也如火如荼，早前更出席WESTK音樂節活動首唱新歌《HOME RUN》，為澳門演唱會預演，Ivy（蘇雅琳） 說：「《HOME RUN》隻舞係搵Black pink 排舞師Taryn排，對我哋7個講都係一個新嘗試，pop fest首跳見到大家反應好好，網上留言仲有讚我哋，好感謝Taryn隻舞幫我哋塑造到現場感染力，對我哋澳門演唱會演出俾咗好大信心。」

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▲ COLLAR

COLLAR演唱會︱澳門演出設專屬環節

新歌《HOME RUN》是澳門演唱會重點外，問到澳門專屬環節，會否加入新專輯《Unit 1201》內的歌曲，王家晴（Candy）表示：「10月底時我哋出咗《HOME RUN》外，仲有《Road Trip》丶《SSS》丶《Call Back In 20》丶及《AFK???》5首歌，我哋每一首都好鍾意，新歌冇理由只唱一首嘅，大家到時入場必定有驚喜！」

至於網傳澳門演唱會將有一環節加入solo，陳泳伽（Winka）就先賣關子，笑說：「澳門演唱會會同香港有唔一樣嘅地方，好似歌衫都會俾到大家新鮮感。」

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COLLAR演唱會︱互相支持充滿團魂

為星期日的演出，COLLAR已閉關排練，而每次排到倦，COLLAR的7位成員沈貞巧（Gao）、蘇雅琳、邱彥筒（Marf）、許軼（Day）、王家晴、李芯駖（Sumling）及陳泳伽就會互相打氣。

比如早前排練休息時，Candy聽到沈巧貞（Gao）說到喜歡一隻錶，即時以手機網購到帶到現場，在Gao排到倦時送上以作鼓勵，令Gao既意外又開心，同時7位成員又輪流為大家準備食物，展示了COLLAR團魂。

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