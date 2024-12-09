親子旅遊｜搭飛機排隊去廁所超危險　資深空少揭3大原因+最安全等候位置

▲ 搭飛機排隊去廁所超危險，資深空少揭3大原因。

【旅遊/旅行/飛機】坐長途飛機，難免也需要去機上的廁所，但有資深空服員指出，「排隊等廁所」是超危險行為，一不小心更會受傷！

最新影片：

飛機廁所｜機上排隊去廁所超危險 資深空服員揭3大原因

外國資深空服員Rich Henderson 建議乘客不要「排隊等廁所」，雖然看起來是禮貌之舉，實際上既不方便也存在危險。他解釋，在廁所外面排隊等候，首先會影響附近的乘客，其次，發生緊急狀況時，更會阻礙通道。

在飛機上，任何事情都可能在一瞬間內發生，我認為人們沒有意識到，在飛機上閒蕩不太安全

其他飛航專家也警告，飛機上閒蕩有潛在危險，尤其在遇到亂流時，可能會讓乘客摔倒、撞上堅硬物體而受傷。Henderson也透露，在911事件發生後，對於人們在飛機上聚集，訂下了很多的規定。

同場加映：前空姐爆7大航空秘聞

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

飛機廁所｜3情況避免去廁所

最後，Henderson指出，飛機仍停留在地面上，安全帶警示燈亮起、空服員提供餐飲服務時，也不適合起身去廁所，或在廁所外排隊，因為會阻礙機組人員工作。他指人們並不清楚，餐車其實非常沉重，機上也很狹窄，難以騰出空間，讓道給乘客。

Henderson表示，即使看似矛盾，但留在座位上才是等廁所的最佳位置，因為這樣能夠緩和擁擠狀況，「排隊會讓事情變得更糟」，就連空服員也可以擠出時間去廁所，那麼乘客也可以等得到。

相關文章：

執行李技巧｜冬天去旅行點避免行李超重？ 空姐傳授3大執喼禁忌：唔好帶呢樣嘢



遊日注意｜女子遊日帶8盒甜品上機被攔 原來呢類手信不可放隨身行李：超多人中伏



親子遊注意｜日本安檢2大違禁品沒收量急升 直髮夾不能帶上機1物品每日收240件



親子旅遊｜酒店透明浴室設計非為情趣 4大用途其中1個關小朋友事？



親子旅遊｜資深空姐分享免費升商務艙招數 呢2類乘客最易被揀中

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】