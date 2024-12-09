精神健康｜浸大夥NGO推免費中醫治療精神健康受困者　結合輔導服務冀助5000人

▲ 浸大推出「賽馬會杏林『心』間計劃」，服務受精神健康問題困擾人士。（梁偉榮攝）

浸會大學及新生精神康復會合作於去年7月起，為受精神健康問題困擾人士免費提供中藥治療服務，嚴重者同時接受輔導服務，冀服務5000名患者，至今共800人受惠。浸大中醫師表示，受助人失眠及精神狀況有改善。

項目為期3年、名為「杏林『心』間計劃」，由馬會捐助7,095萬元推行，由浸大中醫師為輕度至中度抑鬱、焦慮及失眠患者提供中醫治療，較嚴重患者同時新獲生精神康復會提供輔導。



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截至上月15日，已有303名輕度患者及492名中度患者獲處方為期6周的草本配方或中醫茶包；另有41人獲安排中藥結合輔導服務，涉及8周中藥配方及輔導。

浸大中醫藥學院臨床部常務副主任楊君軍形容首批參加患者的失眠及精神狀況均有改善。他解釋，中醫藥透過辨證論治方法處理病情，抑鬱或涉及「肝氣鬱結」及「氣滯血瘀」，焦慮則涉「心肝血虛」，中醫師會評估患者徵狀，新生精神康復會亦會透過問卷進行客觀評核驗証。

新生精神康復會專業服務總經理饒欣怡說，精神科常見認知行為療法，以患者自主處理病徵及病情為目標，透過中藥治療更強調身心結合，令人認清身體的循環，並強調身心靈整全健康模式。浸大協理副校長卞兆祥表示，希望臨床研究結果日後可制成臨床指引，亦希望為明年啟用的中醫醫院服務打好基礎。

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記者：陳展棋、何畯新