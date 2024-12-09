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精神健康｜浸大連同NGO推免費中醫精神科治療　目標服務5千人

社會

撰文： 陳展棋、何畯新

發布時間： 32 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

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浸大推出「賽馬會杏林『心』間計劃」，服務受精神健康問題困擾人士。（梁偉榮攝）

浸大聯同賽馬會及新生精神康復會，2023年7月起資助5,000名輕度至中度抑鬱、焦慮及失眠患者接受中醫治療，至今800人使用服務。浸大中醫師表示，患者的睡眠及精神狀況有改善。

計劃為合資格人士提供三層級的治療方案，當中303人及492人屬輕度及中度參加者，中醫師會處方為期六周的草本配方或中醫茶包。

經治療後，患者情況並無改善，則會透過中藥結合輔導服務，分別接受八周中藥治療及八周輔導，強調身心靈整全健康模式。中醫師會評估徵狀，並透過精神康復會問卷作客觀評核。

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浸大中醫藥學院臨床部常務副主任楊君軍指，當病情較長、或徵狀相對嚴重，中醫藥的特色是透過病人的「整體觀」、辨證論治方法處理。抑鬱為例可能涉及「肝氣鬱結」、「氣滯血瘀」；焦慮則涉「心肝血虛」等。

新生精神康復會專藥服務總經理饒欣怡表示，相比於過往採用的方式，令患者自主處理病徵及病情。由於今次計劃的患者情況相對輕微，希望強調身心結合，令人認清身體的循環。

浸大協理副校長卞兆祥表示，希望可以於服務層面收集臨床方面的研究結果，日後可以制成臨床指引，亦希望為明年中醫醫院開設服務打好基礎。

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記者：陳展棋、何畯新

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