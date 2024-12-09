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民建聯｜年度漢字評選投票即日起至年底　有機會贏小米手機、超市禮券

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 43 分鐘前

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民建聯行動及宣傳委員會今日舉行記者會，公布第11屆「香港年度漢字評選 2024」十個候選漢字。(民建聯供圖)

民建聯舉辦的香港年度漢字評選2024投票，投票期由即日起至12月31日，結果將於明年1月9日公布，參加投票市民有機會贏豐富獎品，包括小米手機Xiaomi MIX Flip及超市禮券。

民建聯行動及宣傳委員會今日（9日）舉行記者會，由委員會主席兼民建聯秘書長葉傲冬，及青年民建聯副主席邵燕寧公布第11屆「香港年度漢字評選 2024」十個候選漢字，分別是「人」、「愛」、 「穩」、「變」、「教」、「慶」、「旅」、「樂」、「創」及「民」。市民可以透過民建聯微信公眾號，進入市民服務平台，揀選「香港年度漢字評選」頁面或向民建聯各辦事處索取投票表格。

民建聯指，活動以抽獎形式抽出得獎者，抽獎活動只限持有香港居民身份證人士參加，每人只限參加及中獎一次，所有參與投票的合資格參加者，均可參與抽獎，得獎名單將於明年1月17日在民建聯網頁等公布。大獎名額有5個，可獲小米手機Xiaomi MIX Flip；安慰獎名額有30個，可獲300元超市禮券。

此外，民建聯與聯合出版集團旗下香港商務印書館合作，以過去十屆年度漢字為契入點，通過訪問十名民建聯成員，逐一講述當年獲選漢字及回憶當年點滴，出版新書《年度漢字中的香港》。為書撰寫序言的民建聯會務顧問、全國港澳研究會副會長譚耀宗指，每年獲選的漢字都揭示了市民對該年的感受，而十年的十個漢字的投票結果，顯現了香港歷年的社會變化，相當有價值。

民建聯與聯合出版集團旗下香港商務印書館合作，以過去十屆年度漢字為契入點，出版新書《年度漢字中的香港》。(民建聯供圖)

民建聯自2013年起舉辦香港年度漢字評選，由市民從候選漢字中，投票選出一個漢字，以表達對該年的感受、世態及生活狀況。

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