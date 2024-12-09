安老院舍｜民建聯率安老業界訪泰國、大馬研輸入護士　業界：護士人手空缺逾千人

▲ 民建聯聯絡拓展委員會聯同香港安老服務協會舉辦「馬來西亞及泰國安老業界發展考察交流團」。(顏汶羽供圖)

民建聯日前率安老業界訪泰國和馬來西亞，了解護士培訓情況，並探討輸入香港的可能性。有安老業界人士指，業界現時護士人手空缺高達1,000至2,000人，認為馬來西亞護士適合香港，因為當地全英語教學。

民建聯立法會議員顏汶羽指出，考察團完結後，有參加者希望透過馬來西亞中介公司協助，物色合資格的馬來西亞護士來港工作。他認為，此舉能在短期內紓緩安老業欠缺護士人手的情況。

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立法會早前通過《2023年護士註冊（修訂）條例草案》，引入非本地培訓護士應對人手短缺。民建聯聯絡拓展委員會聯同香港安老服務協會舉辦「馬來西亞及泰國安老業界發展考察交流團」，於11月30日至12月3日帶領香港安老業界到訪泰國和馬來西亞。考察團有20多名本港私營安老院營運者及領導層參與，分別與泰國及馬來西亞的護士培訓學校、大學醫學院護理學系及中介公司代表交流。

顏汶羽透露，業界正探討與護士學校或大學醫學院合辦課程，培訓符合香港資格的馬來西亞護士，甚至資助香港一些學生來到馬來西亞接受培訓課程，再回港執業，希望解決護士行業長期人手不足的問題。

香港安老服務協會主席魏仕成表示，安老業界在2028年便需實行「一院一護士」，全港約有800間院舍，許多院舍都未能聘請到駐院護士，因此只能先聘用兼職護士「頂檔」，粗略估計，現時業界護士人手空缺高達1,000至2,000人。他認為，馬來西亞護士適合香港，因為當地全英語教學，學生掌握多種語言，包括廣東話、普通話，甚至客家話、福建話等，容易溝通。他說，

以我的集團為例，希望招聘到馬來西亞護士來港，特別是馬來亞大學畢業的學生，除了一般技術性工作，若他們再進一步提升自己，甚至可晉升為部門主管、高級護士主任，協助管理院舍。

香港安老服務協會永遠榮譽主席李輝指，目前無論醫療機構或是安老院舍都缺乏護士，原因包括護士供應無法追上人口老化的速度，另外新增服務令香港需要更多護士，包括地區康健中心及一些社福機構的新增服務。他說，正式推行「一院一護士」後，預算整個業界需要再增加350個護士，但目前其實仍欠缺過千名護士，即是安老業起碼有1,500個護士空缺。

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