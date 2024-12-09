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癌症殺手｜25歲網紅抗癌1年病逝　頭髮全掉光接近失明最後帖文全網淚崩

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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內地一名網紅抗癌1年多後於周五（6日）病逝，年僅25歲。

【網紅/抗癌/癌症】內地一名抗癌網紅於2023年5月確診橫紋肌肉瘤，治療1年多之後，於周五（6日）不敵病魔離世，年僅25歲。

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綜合內地媒體報道，來自雲南的網紅「卜娜娜」本名盧文娜，父母在她初中的時候離婚，她為了生計只能一邊讀書一邊打工，曾做過銷售、擺過路邊攤，最終憑努力考入軍校、考取輔警，實現自己成為警察的夢想。

然而好景不常，她在工作期間發現眼睛無故外凸下垂，之後更出現視力模糊的症狀，進行抽血、活體檢驗等檢查後，最終於2023年5月確診「鼻竇部腺泡狀橫紋肌肉瘤」，且病情已屬末期。罹癌後，卜娜娜並未放棄人生，仍然努力保持樂觀，並持續在社交平台上分享自己的抗癌歷程。

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一年多的時間裡，她分別進行過手術、化療、放射治療等，用不同方法對抗病魔，外貌亦隨著病情惡化而出現巨大變化，不僅頭髮全部掉光、再也看不見毛囊，眼睛亦幾乎失明。她於5月上載在醫院慶祝25歲生日的影片，許願能夠活到30歲，並留下影像信，希望屆時能夠重溫片段，可惜最終未能如願。

11月18日，卜娜娜在抖音帳號上載影片，並在動態一欄寫下：

雖然是冬天了，但雲南的冬天卻很溫暖，有陽光，有媽媽的愛，有妹妹的陪伴，還有你們......我很知足。

至上周五（6日），她的抖音帳號發布訃告，表示娜娜於當日清晨6點32分在醫院病故，令許多粉絲感到不捨。

據報，鼻竇部腺泡狀橫紋肌肉瘤是一種罕見的軟組織肉瘤，屬於橫紋肌肉瘤的一種亞型，發病快且轉移迅速，該病主要發生在兒童和青少年中，成人病例較少，且男性較女性多見，發病率為十萬分之一，內地每年新增病例約4萬人左右。

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