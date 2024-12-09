魔海奇緣2︱張繼聰讚愛女張靖配音有天份 Sinnie為入行忽略家人感愧疚

▲ 張繼聰和吳倩怡@Lolly Talk首度合作為《魔海奇緣2》配音。（馮漢柱攝）

迪士尼最新動畫《魔海奇緣2》（Moana 2）講述驚險刺激的海洋奇幻歷險故事，由張繼聰、Lolly Talk成員吳倩怡（Sinnie）分別聲演茂宜（Maui）和慕安娜（Moana）。首度合作的二人接受專訪，分享配音感受，又大談演藝路上的經歷。

對Sinnie來說，《魔海奇緣2》女主角Moana是一個非常敢於挑戰和很勇敢的女生。「我本身比較膽小，當我知道有事情要發生，就需要作好準備，很擔心對突發事情能否作出應變。Moana則非常不同，她出海時已經遇到了很多挑戰及難關，但她都能一一解決，非常需要我去學習。」

加入Lolly Talk後，多了歌手身份，Sinnie每天迎接各種挑戰。「如果只跟一個計劃去做是不足夠的，要懂得應變各種挑戰，這是給自己的一個課題。」

▲ （馮漢柱攝）

擦新火花迎新挑戰

張繼聰聲演的茂宜不似首集般會解決所有問題，他亦需要靠Moana。「就像看著下一代成長，這樣很有意思。其實我的年紀也是如此，不論在家中當家長，或在行業中看見很多新一代的朋友仔也好，我都有種繼續學習，同時也可跟大家同行的感覺。」

他又指《魔海奇緣2》是一個關於勇氣的故事。「無論大人或小朋友也需要勇氣，這是生活中很重要的元素。茂宜是我很喜歡的角色，他遇到任何事都會抱一種輕鬆的態度，你覺得這是一個困難或是一種挑戰，都是視乎你如何去定義。如果你經常覺得『死啦、死啦』，那你的人生很苦。假若你會去想今天能否接受挑戰過關，便會覺得每天都很好玩、很刺激。我經常提醒自己不論大小事情，都應仔細地檢視自己怎樣去看每件事。」

▲ 阿聰跟愛女張靖父女檔上陣配音。

陪女兒一齊配音

張繼聰今次與愛女張靖（Kakaball）父女檔上陣，首次配音的Kakaball聲演茜美雅（Simea），張繼聰亦有陪女兒一齊配音。「我覺得她很叻女、很聰明、很有天分。」Sinnie於配音時亦有聽到Kakaball的聲音。「她是一個很可愛的妹妹。我很喜歡小朋友，所以聽到她的聲音，會感覺到自己有個妹妹在此。我本身都有弟妹，不過他們跟我的年紀相近，所以今次很有做姐姐的感覺。」

▲ （馮漢柱攝）

Sinnie覺得配對白比唱歌緊張。「可能因為平時是唱歌為主，沒有參與太多戲劇，配音則有少許演戲的感覺。我需要按照畫面上的角色，再根據其對白去演繹，用聲音去表達表情，多了一層挑戰，很好玩。」張繼聰今次更參與了歌唱的部分，坦言既好玩也很具挑戰性。「今次的歌有少少像流行曲的pattern，但就不是平日唱的pop，亦會有很多rap，而且拍子會改變成另一種數法，錄的時候很有滿足感，自己也很期待。」

維持溝通彼此有愛

動畫多著墨於家庭關係，探討Moana與家人之間的相處。Sinnie有感長大後有時真的遺忘了家庭。「這一年會覺得有少少對不起家人，很多時候缺乏溝通或溝通得不夠好，便會產生誤會。不論多忙碌也好，也需要維持溝通，就如媽媽煲了湯給我喝，我回去喝光，也是明白了媽媽的心意。她未必明白我的工作，但家中永遠都會有就碗湯在等我。戲中的妹妹與家姐感情也很好，而現實中我的妹妹也常在家等我回來。」

▲ 《魔海奇緣2》

作為兩孩之父，張繼聰慶幸子女間的感情很好。「有些相處是父母教不到的，他們需要自己去解決問題。如果他們爭吵到差不多過界，我才會調停，叫大家冷靜。通常都跟他們說怎樣玩也好，但都要控制自己的情緒。作為父母，最主要是讓他們明白要有愛和緊張大家，這就是家庭。」

持續冒險不畏懼

Moana喜愛冒險，張繼聰認為入行就是最冒險的選擇。「我冒險了很久。由會考之後，約17歲便入讀演藝學院，至今都是在冒險，從來沒有做過朝九晚五、有月薪的工作。生活上也是在冒險，我和太太結婚時，大家仍然是新人，可算是超大的冒險。其實每一次去接新角色、一個新的演出機會都是在冒險，因為你不會知道結果，但我很享受其中。跟一班台前幕後一起完成一個演出或作品，大家會有個bonding、很團結，就似出海般，會遇到很多驚濤駭浪，有一種大家共患難的感覺。」

▲ 《魔海奇緣2》

Sinnie自認是一個畏首畏尾的人。「從小到大都希望可以打一份長工，擁有一份穩定的月薪。沒想到大學後，我選擇了做音樂，也提高了我的冒險精神。今日不知明日事，想不到我的內心也有一個Moana，敢於接受各種不同的挑戰。」

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】