盆菜優惠2024｜15大冬至新年盆菜激抵優惠　人均$98歎鮑魚/海蝦/切雞/燒鴨

▲ 15大冬至新年盆菜激抵優惠，低至人均$98歎鮑魚/海蝦/切雞/燒鴨。

【冬至/新年盆菜優惠】冬至和新年這些大時大節，最適合一家人圍在一起吃盆菜，一共有15間集團推出冬至和盆菜優惠，現經KKday訂購，更可低至人均$98位嘆盡鮑參金蠔，即睇優惠詳情！

盆菜優惠2024｜1. 周中盆菜

【低至79折】極上鮑參金蠔豐盛盆菜

極上鮑參金蠔豐盛盆菜包括：秘汁炆靚鮑魚、特級爽口海參、鮑汁燴靚花膠、甜蜜蜜餞金蠔、日本瑤柱發財、日式炆牛肋條、白灼鮮味海蝦、古早秘製腩肉、鮑汁炆焗花菇、農場走地切雞、明爐脆皮燒鴨、鮑汁扣靚魚肚、醬汁炆煮豬皮、手打靚花枝丸、特選黃金魚蛋、酥炸香芋頭件、肉汁煮鮮蘿白、鮑汁扣靚鴨掌，嚴選十八樣食材，絕無味精及防腐劑，周中名廚誠意推介。

*連和順記秘製麻辣醬一樽、秘製鮑汁一包及上湯一樽

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盆菜優惠2024｜2. 神燈海鮮酒家

【低至8折】神燈海味盆菜

神燈海味盆菜包括：10頭鮑魚、鮑汁花膠、日本宗谷元貝瓜脯、紅燒海參、蠔豉、蠔汁扣鵝掌、蠔油炆花菇、自家製炸蝦丸、豬脷、豬皮、魷魚、香炸芋頭、蠔皇炆枝竹、清甜蓮藕、上湯蘿蔔、貴妃雞、紅炆腩肉、紅燒元蹄。

KKday優惠: HK$1,288/6位用，平均HK$214.6/位（原價HK$1,588/套） HK$2,388/12位用，平均HK$199/位（原價 HK$2,988/套）



【低至8折】至尊釀鯪魚盆菜

至尊釀鯪魚盆菜包括：原條釀鯪魚、鮑汁花膠、日本宗谷元貝瓜脯、紅燒海參、蠔汁扣鵝掌、蠔油炆花菇、豬皮、魷魚、紅燒元蹄、自家製炸蝦丸、紅炆腩肉、髮菜、貴妃雞、鹵水鴨、上湯蘿蔔、蠔皇炆枝竹、清甜蓮藕、香炸芋頭。

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盆菜優惠2024｜3. Meat Desir Meet

【63折】元貝冬菇發財盆菜

元貝冬菇發財盆菜包括：日本元貝、發財好市、日本冬菇、龍崗鮮雞、鮑汁鴨掌、明爐燒鴨、游水海蝦、紅燒腩肉、橫財就手、碧綠時蔬、清甜蓮藕、香脆雲耳、爽口豬皮、湯煨蘿蔔、山水豆卜、爽口魚蛋、酥香芋頭。

KKday優惠： HK$1,199/6-8位用，平均HK$149.9/位（原價HK$1,888/套） HK$1,499/10-12位用，平均HK$124.9/位（原價HK$2,388/套）



【63折】元貝冬菇發財盆菜

隻鮑魚元貝花膠海參盆菜包括：原隻南美鮑魚、原隻日本元貝、鮑汁花膠、紅燒海參、發財好市、日本冬菇、龍崗鮮雞、鮑汁鴨掌、明爐燒鴨、游水海蝦、紅炆燒肉、橫財就手、碧綠時蔬、清甜蓮藕、香脆雲耳、爽口豬皮、湯煨蘿蔔、山水豆卜、酥香芋頭。

盆菜優惠2024｜4. 陶源海鮮酒家

【8折】冬至金裝鮑魚盆菜

冬至金裝鮑魚盆菜包括：鮑參珍饈配搭而成，主要材料花膠、鮑魚、海參、蠔豉、花菇等。

KKday優惠： HK$1,344/6位用，平均HK$224/位（原價HK$1,680/套）

全新升級金陵片皮鴨包括：金陵片皮鴨（配麼麼皮、蔥條、青瓜條、醬料）、鴨件斬件。

【8折】全新升級金陵片皮鴨 (一鴨兩食)

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盆菜優惠2024｜5. FEAST

鮑魚珍饈豐食盆菜包括：溏心鮑魚、原條海參、鮮元貝、鮑汁燴花膠、鮑汁鴨掌、極品大蝦、珍珠魚唇、蠔皇螺片、南乳五花腩、秘醬炆豬皮、農家雞肉、爽彈白魚蛋、滷香杏鮑菇、特級板栗、醬香蘿蔔、上湯西蘭花、黃金鮑汁。

【8折】鮑魚珍饈豐食盆菜

盆菜優惠2024｜6. 富臨酒家

【低至75折】珍味鮑魚盆菜

珍味鮑魚盆菜包括：鮑魚、海蝦、切雞、燒鴨、燒腩仔、豬手、貢丸、西蘭花、馬蹄、津白、豬皮、蘿蔔、枝竹。

KKday優惠： HK$588/4-6位用，平均HK$98/位（原價HK$788/套）



【低至 83 折】珍味鮑魚盆菜 配羊腩煲

KKday優惠: HK$738/4-6 位用，平均HK$123/位（原價HK$886/套）



【低至 83 折】珍味鮑魚盆菜 配羊腩煲

盆菜優惠2024｜7. 永年士多

【低至97折】龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜，送$500永年士多現金劵

龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜包括：龍蝦、鮑魚、冬菇、西蘭花、雞、豬手、花膠、蘿蔔、魚蛋、豬皮、腩肉、魷魚、蓮藕、枝竹、墨魚丸、芋頭、南乳汁。

KKday優惠： HK$1,388/6位用，平均HK$231.3/位（原價HK$1,488/套） HK$1,888/10位用，平均HK$188.8/位（原價HK$1,988/套）



【低至66折】花膠發財好市大盆菜

花膠發財好市大盆菜包括：髮菜、蠔豉、鴨腳、鮑魚、花膠、冬菇、魷魚、西蘭花、雞、豬手、蘿蔔、魚蛋、豬皮、腩肉、蓮藕、枝竹、墨魚丸、芋頭、南乳汁。

盆菜優惠2024｜8. 新同樂

【79折】鮑魚鵝掌元蹄盆菜

鮑魚鵝掌元蹄盆菜包括：鮑汁扣鵝掌（4隻）、醬扣元蹄（1斤） 、豆醬烤櫻桃鴨（半隻）、北海道宗谷瑤柱甫（4件）、厚竹笙（4件）、茄汁海蝦球、蝦籽柚皮、原木花菰、手打花椒豚肉丸、香煎鯪魚餅、香葉燻蛋、西蘭花、津菜、枝竹、素筋配 純釀醬油浸農場雞。

KKday優惠： 八頭南非鮮鮑魚（6隻）HK$2,558/4-6位用，平均 HK$426.3/位（原價HK$3,238/套） 39頭日本皇冠吉品鮑魚（4隻）HK$3,958/4-6位用，平均HK$659.7/位（原價HK$4,988/套）



【79折】鮑魚古法羊腩鵝掌盆菜

鮑魚古法羊腩鵝掌盆菜包括：古法羊腩（斤半）、鮑汁扣鵝掌（4隻）、北海道宗谷瑤柱甫（4件）、厚竹笙（4件）、豆醬扣豚肉、蝦籽柚皮、手打蝦米魚球、西蘭花、津菜、枝竹、素筋、冬荀、馬蹄、香葉燻蛋、鮮蔬拼盤（唐生菜、鮮菌、菠菜、青蒜）羊腩醬料配純釀醬油浸農場雞。

KKday優惠： 八頭南非鮮鮑魚（6隻）HK$2,758/4-6位用，平均 HK$459.7/位（原價HK$3,488/套） 39頭日本皇冠吉品鮑魚（4隻）HK$4,158/4-6位用，平均HK$693/位（原價HK$5,238/套）



【79折】鮑魚刺參花膠乳豬盆菜

鮑魚刺參花膠乳豬盆菜包括：八頭南非鮮鮑魚（6 隻）、即燒乳豬（半隻）*獨立包裝、50頭關東刺參（4條）、天洋花膠筒（4件）、北海道宗谷瑤柱甫（4件）、鮑汁扣鵝掌（4隻）、茄汁海蝦球、純釀醬油浸農場雞（1隻）*獨立包裝、京韓醬烤西班牙豬腩、厚竹笙（4件）、原木花菰、手打花椒豚肉丸、 香葉燻蛋、西蘭花、津菜、枝竹、素筋配純釀醬油浸農場雞。

盆菜優惠2024｜9. Fast Gourmet

【82折】全港首創酥皮龍蝦汁鮑龍萬有盆菜（法式龍蝦湯/冬蔭龍蝦湯）

全港首創酥皮龍蝦汁鮑龍萬有盆菜包括：

（1-2位用）法國酥皮、龍蝦 1/2 隻、鮮鮑魚 2 隻、北海道珍寶帶子 2 隻、海蝦 2 隻、藍青口、魷魚、龍蝦丸、西班牙黑毛豬腩、泰式魚餅、扎肉 2 片、雞脾肉、鮮冬菇、菜花、秀珍菇、金菇、草菇、南瓜、甘筍、豆卜、大蔥、椰菜、茄子、上海年糕

（4–6位用）法國酥皮、龍蝦 1 隻、鮮鮑魚 4 隻、北海道珍寶帶子 4 隻、海蝦 8 隻、藍青口、魷魚、龍蝦丸、西班牙黑毛豬腩、泰式魚餅、扎肉 4 片、雞脾肉、鮮冬菇、菜花、秀珍菇、金菇、草菇、南瓜、甘筍、豆卜、大蔥、椰菜、茄子、上海年糕

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盆菜優惠2024｜10. 圍爐順德菜

【6折】圍爐聚寶盆菜

圍爐聚寶盆菜包括：釀鯪魚、鮑魚、魚膠、貴妃雞、海參、金蠔、炆腩仔、鮮蝦、燒鴨、瑤柱、芋頭、蓮藕。

盆菜優惠2024｜11. 一粥麵

【7折】鮑魚佛跳牆盆菜套餐

鮑魚佛跳牆盆菜包括：十頭鮑魚（6隻）、原粒瑤柱（6粒）、原條海參（6條）、滑溜花膠（6件）、韓國蠔豉（6隻） 、原隻大蝦（8隻） 、花菇（8隻） 、南乳腩肉、豬皮、蓮藕、蘿蔔、芋頭、魚蛋、枝竹、西蘭花等食材。連紅燒花膠肉絲素翅4磅及糯米飯2磅，送鹽焗雞（1隻）、可口可樂（6罐）、HK$100電子優惠券。

盆菜優惠2024｜12. 鼎爺廚房

【88折】極上鮑參鼎級盆菜

極上鮑參鼎級盆菜包括：秘汁靚鮑魚、特級爽口海參、鮑汁燴花膠筒、北海道元貝、蠔汁燴髮菜、鮑汁炆焗花菇、黃金魚蛋、鮮味大蝦、醬汁炆煮豬皮、鮑汁扣靚鵝掌、南乳燴蓮藕、明爐燒鴨、酥炸香芋、古早秘製腩肉、清甜蘿蔔、頂級炸支竹、上湯娃娃菜、竹笙蝦福袋、濃湯精華鮑汁。

KKday優惠： HK$2,188/10 位用，平均 HK$218.8/位（原價 HK$2,488/套）



【低至83折】鼎爺手工盆菜

鼎爺手工盆菜包括：鮑汁扣花膠、北海道元貝、原隻鮑魚、香炆大花菇、爽口白魚蛋、游水大蝦、沙嗲豬皮、醬燒鵝掌、南乳燴蓮藕、明爐燒鴨、酥炸香芋、紅燒東坡肉、清甜蘿蔔、頂級炸支竹、溫室娃娃菜、爽脆魷魚、西蘭花、濃湯鮑汁。

盆菜優惠2024｜13. 九龍海逸君綽酒店海雲天

【75折】極品鮑魚佛跳牆

極品鮑魚佛跳牆包括：6頭富貴鮑魚（6隻）、原件黃肚膠2件、北海道乾瑤柱（6 件）、茄汁大蝦（6隻）、貴妃雞半隻、原條釀鯪魚、髮菜、紅燒花菇、客家腩仔、鮑汁鵝掌、南乳豬手、長洲大魚蛋、秘製豬皮、畔塘蓮藕、腐皮福袋、五香芋頭、清甜蘿蔔、枝竹。

盆菜優惠2024｜14. 食神韜韜

【47折】食神韜韜盤滿缽滿豪華版盆菜

食神韜韜盤滿缽滿豪華版盆菜包括：富貴鮑魚（按人頭每人1隻）、日本宗谷元貝（按人頭每人1隻) 、如意花膠、紅燒海參、鮑汁扣鴨掌、發財大好市、生猛大海蝦、荔枝燒鴨、客家豬腩仔、爽滑魚蛋、秘製炆豬皮、清甜蘿蔔、如意髮菜、蠔皇炆冬菇、畔塘蓮藕、爽脆雲耳、龍崗走 地雞、高湯時菜。

*送Arcadia或尖沙咀GULUGULU二人日落套餐（價值HK$338/位）

*送1套10個利是封、林香檸HK$10現金券、886台式料理優惠券HK$20

盆菜優惠2024｜15. 邊敘邊醉

【85折】邊敘鮑魚花膠盆菜

邊敘鮑魚花膠盆菜包括：邊敘黑松露福袋、原隻鮑魚、滋補花膠、極品金蠔、原隻干煎大蝦、貴 妃雞、鴻圖髮菜、蠔皇等，邊敘黑松露福袋以油揚包著黑松露墨魚滑，每一口都充滿了甜、鮮、 香，油揚吸滿濃郁的醬汁，保證食過返尋味！

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