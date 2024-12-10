盆菜優惠2024｜15大冬至新年盆菜激抵優惠 人均$98歎鮑魚/海蝦/切雞/燒鴨
撰文： 王明芳
發布時間： 25 分鐘前
【冬至/新年盆菜優惠】冬至和新年這些大時大節，最適合一家人圍在一起吃盆菜，一共有15間集團推出冬至和盆菜優惠，現經KKday訂購，更可低至人均$98位嘆盡鮑參金蠔，即睇優惠詳情！
盆菜優惠2024｜1. 周中盆菜
【低至79折】極上鮑參金蠔豐盛盆菜
極上鮑參金蠔豐盛盆菜包括：秘汁炆靚鮑魚、特級爽口海參、鮑汁燴靚花膠、甜蜜蜜餞金蠔、日本瑤柱發財、日式炆牛肋條、白灼鮮味海蝦、古早秘製腩肉、鮑汁炆焗花菇、農場走地切雞、明爐脆皮燒鴨、鮑汁扣靚魚肚、醬汁炆煮豬皮、手打靚花枝丸、特選黃金魚蛋、酥炸香芋頭件、肉汁煮鮮蘿白、鮑汁扣靚鴨掌，嚴選十八樣食材，絕無味精及防腐劑，周中名廚誠意推介。
*連和順記秘製麻辣醬一樽、秘製鮑汁一包及上湯一樽
- KKday優惠:
- HK$1,898/6位用，平均HK$316.3/位（原價HK$2,398/套）
- HK$2,498/10位用，平均HK$249.8/位（原價HK$2,998/套）
- 預訂連結：【KKday網站】
- 送貨日期：2025年1月24日至2025年2月2日
- 送貨時間：10:30-15:00/ 14:00-19:30（免費送貨）
盆菜優惠2024｜2. 神燈海鮮酒家
【低至8折】神燈海味盆菜
神燈海味盆菜包括：10頭鮑魚、鮑汁花膠、日本宗谷元貝瓜脯、紅燒海參、蠔豉、蠔汁扣鵝掌、蠔油炆花菇、自家製炸蝦丸、豬脷、豬皮、魷魚、香炸芋頭、蠔皇炆枝竹、清甜蓮藕、上湯蘿蔔、貴妃雞、紅炆腩肉、紅燒元蹄。
- KKday優惠:
- HK$1,288/6位用，平均HK$214.6/位（原價HK$1,588/套）
- HK$2,388/12位用，平均HK$199/位（原價 HK$2,988/套）
【低至8折】至尊釀鯪魚盆菜
至尊釀鯪魚盆菜包括：原條釀鯪魚、鮑汁花膠、日本宗谷元貝瓜脯、紅燒海參、蠔汁扣鵝掌、蠔油炆花菇、豬皮、魷魚、紅燒元蹄、自家製炸蝦丸、紅炆腩肉、髮菜、貴妃雞、鹵水鴨、上湯蘿蔔、蠔皇炆枝竹、清甜蓮藕、香炸芋頭。
- KKday優惠：
- HK$1,288/6位用，平均HK$214.6/位（原價HK$1,588/套）
- HK$2,388/12位用，平均HK$199/位（原價HK$2,988/套）
- 預訂連結：【KKday網站】
- 送貨日期：2024年12月9日至2025年6月30日
- 送貨時間：11:00-15:00/ 15:00-18:00（免費送貨）
最新影片推介：
盆菜優惠2024｜3. Meat Desir Meet
【63折】元貝冬菇發財盆菜
元貝冬菇發財盆菜包括：日本元貝、發財好市、日本冬菇、龍崗鮮雞、鮑汁鴨掌、明爐燒鴨、游水海蝦、紅燒腩肉、橫財就手、碧綠時蔬、清甜蓮藕、香脆雲耳、爽口豬皮、湯煨蘿蔔、山水豆卜、爽口魚蛋、酥香芋頭。
- KKday優惠：
- HK$1,199/6-8位用，平均HK$149.9/位（原價HK$1,888/套）
- HK$1,499/10-12位用，平均HK$124.9/位（原價HK$2,388/套）
【63折】元貝冬菇發財盆菜
隻鮑魚元貝花膠海參盆菜包括：原隻南美鮑魚、原隻日本元貝、鮑汁花膠、紅燒海參、發財好市、日本冬菇、龍崗鮮雞、鮑汁鴨掌、明爐燒鴨、游水海蝦、紅炆燒肉、橫財就手、碧綠時蔬、清甜蓮藕、香脆雲耳、爽口豬皮、湯煨蘿蔔、山水豆卜、酥香芋頭。
- KKday優惠：
- HK$1,588/6-8位用，平均HK$198.5/位（原價HK$2,288/套）
- HK$1,988/10-12位用，平均HK$165.7/位（原價HK$2,888/套）
- 預訂連結：【KKday網站】
- 送貨日期：2024年12月8日至2025年1月31日
- 送貨時間：10:00–13:00/16:00–19:00（免費送貨）
- 優惠價加購：HK$488古法雙冬羊腩煲4人份（原價HK$688）或HK$338胡椒花膠雞煲4人份（原價HK$488）
盆菜優惠2024｜4. 陶源海鮮酒家
【8折】冬至金裝鮑魚盆菜
冬至金裝鮑魚盆菜包括：鮑參珍饈配搭而成，主要材料花膠、鮑魚、海參、蠔豉、花菇等。
- KKday優惠：
- HK$1,344/6位用，平均HK$224/位（原價HK$1,680/套）
- 全新升級金陵片皮鴨包括：金陵片皮鴨（配麼麼皮、蔥條、青瓜條、醬料）、鴨件斬件。
【8折】全新升級金陵片皮鴨 (一鴨兩食)
- KKday優惠：
- HK$138/隻（原價HK$548/隻）
- 預訂連結：【KKday網站】
- 兌換日期：即日起至2025年1月31日
- 兌換時段：12:00-15:00，18:00-20:00（6間分店任選，門市自取）
盆菜優惠2024｜5. FEAST
鮑魚珍饈豐食盆菜包括：溏心鮑魚、原條海參、鮮元貝、鮑汁燴花膠、鮑汁鴨掌、極品大蝦、珍珠魚唇、蠔皇螺片、南乳五花腩、秘醬炆豬皮、農家雞肉、爽彈白魚蛋、滷香杏鮑菇、特級板栗、醬香蘿蔔、上湯西蘭花、黃金鮑汁。
【8折】鮑魚珍饈豐食盆菜
- KKday優惠:
- HK$838/4-6位用，平均HK$139.7/位（原價 HK$938/套）
- 預訂連結：【KKday網站】
- 送貨日期：2024年12月13日至2025年2月12日
- 送貨時間：09:00–18:00（免費送貨）
盆菜優惠2024｜6. 富臨酒家
【低至75折】珍味鮑魚盆菜
珍味鮑魚盆菜包括：鮑魚、海蝦、切雞、燒鴨、燒腩仔、豬手、貢丸、西蘭花、馬蹄、津白、豬皮、蘿蔔、枝竹。
- KKday優惠：
- HK$588/4-6位用，平均HK$98/位（原價HK$788/套）
【低至 83 折】珍味鮑魚盆菜 配羊腩煲
- KKday優惠:
- HK$738/4-6 位用，平均HK$123/位（原價HK$886/套）
【低至 83 折】珍味鮑魚盆菜 配羊腩煲
- KKday優惠：
- HK$838/4-6 位用，平均HK$139.7/位（原價HK$976/套）
- 預訂連結：【KKday網站】
- 兌換日期：2024年11月1日至2024年12月31日
- 兌換時間：12:00–16:00/18:00–21:30（13間分店任選，門市自取）
盆菜優惠2024｜7. 永年士多
【低至97折】龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜，送$500永年士多現金劵
龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜包括：龍蝦、鮑魚、冬菇、西蘭花、雞、豬手、花膠、蘿蔔、魚蛋、豬皮、腩肉、魷魚、蓮藕、枝竹、墨魚丸、芋頭、南乳汁。
- KKday優惠：
- HK$1,388/6位用，平均HK$231.3/位（原價HK$1,488/套）
- HK$1,888/10位用，平均HK$188.8/位（原價HK$1,988/套）
【低至66折】花膠發財好市大盆菜
花膠發財好市大盆菜包括：髮菜、蠔豉、鴨腳、鮑魚、花膠、冬菇、魷魚、西蘭花、雞、豬手、蘿蔔、魚蛋、豬皮、腩肉、蓮藕、枝竹、墨魚丸、芋頭、南乳汁。
- KKday優惠:
- HK$988/6位用，平均HK$164.6/位（原價 HK$1,488/套）
- HK$1,288/10位用，平均HK$128.8/位（原價HK$1,888/套）
- 預訂連結：【KKday網站】
- 送貨日期為：2024年12月13–26日、2025年1月24日至2月5日
- 送貨時間：10:00–14:00/15:00–19:00（免費送貨）
盆菜優惠2024｜8. 新同樂
【79折】鮑魚鵝掌元蹄盆菜
鮑魚鵝掌元蹄盆菜包括：鮑汁扣鵝掌（4隻）、醬扣元蹄（1斤） 、豆醬烤櫻桃鴨（半隻）、北海道宗谷瑤柱甫（4件）、厚竹笙（4件）、茄汁海蝦球、蝦籽柚皮、原木花菰、手打花椒豚肉丸、香煎鯪魚餅、香葉燻蛋、西蘭花、津菜、枝竹、素筋配 純釀醬油浸農場雞。
- KKday優惠：
- 八頭南非鮮鮑魚（6隻）HK$2,558/4-6位用，平均 HK$426.3/位（原價HK$3,238/套）
- 39頭日本皇冠吉品鮑魚（4隻）HK$3,958/4-6位用，平均HK$659.7/位（原價HK$4,988/套）
【79折】鮑魚古法羊腩鵝掌盆菜
鮑魚古法羊腩鵝掌盆菜包括：古法羊腩（斤半）、鮑汁扣鵝掌（4隻）、北海道宗谷瑤柱甫（4件）、厚竹笙（4件）、豆醬扣豚肉、蝦籽柚皮、手打蝦米魚球、西蘭花、津菜、枝竹、素筋、冬荀、馬蹄、香葉燻蛋、鮮蔬拼盤（唐生菜、鮮菌、菠菜、青蒜）羊腩醬料配純釀醬油浸農場雞。
- KKday優惠：
- 八頭南非鮮鮑魚（6隻）HK$2,758/4-6位用，平均 HK$459.7/位（原價HK$3,488/套）
- 39頭日本皇冠吉品鮑魚（4隻）HK$4,158/4-6位用，平均HK$693/位（原價HK$5,238/套）
【79折】鮑魚刺參花膠乳豬盆菜
鮑魚刺參花膠乳豬盆菜包括：八頭南非鮮鮑魚（6 隻）、即燒乳豬（半隻）*獨立包裝、50頭關東刺參（4條）、天洋花膠筒（4件）、北海道宗谷瑤柱甫（4件）、鮑汁扣鵝掌（4隻）、茄汁海蝦球、純釀醬油浸農場雞（1隻）*獨立包裝、京韓醬烤西班牙豬腩、厚竹笙（4件）、原木花菰、手打花椒豚肉丸、 香葉燻蛋、西蘭花、津菜、枝竹、素筋配純釀醬油浸農場雞。
- KKday優惠：
- HK$3,958/4-6 位用，平均 HK$659.7/位（原價HK$4,988/套）
- 預訂連結：【KKday網站】
- 兌換日期：2024年12月12日至2025年2月12日
- 兌換時間：16:00–20:00（門市自取）
- 兌換地點：尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期4樓401號舖
盆菜優惠2024｜9. Fast Gourmet
【82折】全港首創酥皮龍蝦汁鮑龍萬有盆菜（法式龍蝦湯/冬蔭龍蝦湯）
全港首創酥皮龍蝦汁鮑龍萬有盆菜包括：
（1-2位用）法國酥皮、龍蝦 1/2 隻、鮮鮑魚 2 隻、北海道珍寶帶子 2 隻、海蝦 2 隻、藍青口、魷魚、龍蝦丸、西班牙黑毛豬腩、泰式魚餅、扎肉 2 片、雞脾肉、鮮冬菇、菜花、秀珍菇、金菇、草菇、南瓜、甘筍、豆卜、大蔥、椰菜、茄子、上海年糕
（4–6位用）法國酥皮、龍蝦 1 隻、鮮鮑魚 4 隻、北海道珍寶帶子 4 隻、海蝦 8 隻、藍青口、魷魚、龍蝦丸、西班牙黑毛豬腩、泰式魚餅、扎肉 4 片、雞脾肉、鮮冬菇、菜花、秀珍菇、金菇、草菇、南瓜、甘筍、豆卜、大蔥、椰菜、茄子、上海年糕
- KKday優惠：
- HK$488/1–2位用，平均HK$244/位（原價HK$528/套）
- HK$1,388/4–6 位用，平均HK$231.3/位（原價 HK$1,688/套）
- 預訂連結：【KKday網站】
- 兌換日期：2024年12月9日至12月31日
- 兌換時間：12:00–14:00/14:00–16:00/16:00–18:00（門市自取）
盆菜優惠2024｜10. 圍爐順德菜
【6折】圍爐聚寶盆菜
圍爐聚寶盆菜包括：釀鯪魚、鮑魚、魚膠、貴妃雞、海參、金蠔、炆腩仔、鮮蝦、燒鴨、瑤柱、芋頭、蓮藕。
- KKday優惠：
- HK$948/6位用，平均HK$158/位（原價 HK$1,580/套）
- HK$1,548/12位用，平均 HK$129/位（原價HK$2,580/套）
- 預訂連結：【KKday網站】
- 兌換日期：2024年12月1日至12月31日
- 兌換時段：14:00-18:00（門市自取）
- 地址：香港銅鑼灣糖街31號Sugar+16樓
盆菜優惠2024｜11. 一粥麵
【7折】鮑魚佛跳牆盆菜套餐
鮑魚佛跳牆盆菜包括：十頭鮑魚（6隻）、原粒瑤柱（6粒）、原條海參（6條）、滑溜花膠（6件）、韓國蠔豉（6隻） 、原隻大蝦（8隻） 、花菇（8隻） 、南乳腩肉、豬皮、蓮藕、蘿蔔、芋頭、魚蛋、枝竹、西蘭花等食材。連紅燒花膠肉絲素翅4磅及糯米飯2磅，送鹽焗雞（1隻）、可口可樂（6罐）、HK$100電子優惠券。
- KKday優惠：
- HK$1,188/6 位用，平均 HK$198/位（原價HK$1,698/套）
- 預訂連結：【KKday網站】
- 兌換日期：2024年12月13日至12月31日
- 兌換時段：15:00-20:00（多達47間分店，門市自取）
盆菜優惠2024｜12. 鼎爺廚房
【88折】極上鮑參鼎級盆菜
極上鮑參鼎級盆菜包括：秘汁靚鮑魚、特級爽口海參、鮑汁燴花膠筒、北海道元貝、蠔汁燴髮菜、鮑汁炆焗花菇、黃金魚蛋、鮮味大蝦、醬汁炆煮豬皮、鮑汁扣靚鵝掌、南乳燴蓮藕、明爐燒鴨、酥炸香芋、古早秘製腩肉、清甜蘿蔔、頂級炸支竹、上湯娃娃菜、竹笙蝦福袋、濃湯精華鮑汁。
- KKday優惠：
- HK$2,188/10 位用，平均 HK$218.8/位（原價 HK$2,488/套）
【低至83折】鼎爺手工盆菜
鼎爺手工盆菜包括：鮑汁扣花膠、北海道元貝、原隻鮑魚、香炆大花菇、爽口白魚蛋、游水大蝦、沙嗲豬皮、醬燒鵝掌、南乳燴蓮藕、明爐燒鴨、酥炸香芋、紅燒東坡肉、清甜蘿蔔、頂級炸支竹、溫室娃娃菜、爽脆魷魚、西蘭花、濃湯鮑汁。
- KKday優惠：
- HK$1,488/8位用，平均 HK$186/位（原價 HK$1,788/套）
- HK$1,988/12位用，平均 HK$165.7/位（原價 HK$2,288/套）
- 預訂連結：【KKday網站】
- 冬至送貨日期：2024年12月6日至12月22日
- 新年送貨日期：2025年1月17日至2月2日
盆菜優惠2024｜13. 九龍海逸君綽酒店海雲天
【75折】極品鮑魚佛跳牆
極品鮑魚佛跳牆包括：6頭富貴鮑魚（6隻）、原件黃肚膠2件、北海道乾瑤柱（6 件）、茄汁大蝦（6隻）、貴妃雞半隻、原條釀鯪魚、髮菜、紅燒花菇、客家腩仔、鮑汁鵝掌、南乳豬手、長洲大魚蛋、秘製豬皮、畔塘蓮藕、腐皮福袋、五香芋頭、清甜蘿蔔、枝竹。
- KKday優惠：
- HK$1,488/6 位用，平均HK$248/位（原價HK$1,988/套）
- 預訂連結：【KKday網站】
- 兌換日期：2024年12月8日至2025年2月7日（門市自取）
- 兌換時間：14:00-16:30
- 地址：九龍紅磡德豐街20號海逸君綽酒店二樓
盆菜優惠2024｜14. 食神韜韜
【47折】食神韜韜盤滿缽滿豪華版盆菜
食神韜韜盤滿缽滿豪華版盆菜包括：富貴鮑魚（按人頭每人1隻）、日本宗谷元貝（按人頭每人1隻) 、如意花膠、紅燒海參、鮑汁扣鴨掌、發財大好市、生猛大海蝦、荔枝燒鴨、客家豬腩仔、爽滑魚蛋、秘製炆豬皮、清甜蘿蔔、如意髮菜、蠔皇炆冬菇、畔塘蓮藕、爽脆雲耳、龍崗走 地雞、高湯時菜。
*送Arcadia或尖沙咀GULUGULU二人日落套餐（價值HK$338/位）
*送1套10個利是封、林香檸HK$10現金券、886台式料理優惠券HK$20
- KKday優惠：
- HK$1,288/4-5 位用，平均HK$257.6/位（原價HK$2,788/套）
- HK$1,588/6-8位用，平均HK$198.5.7/位（原價HK$3,388/套）
- HK$1,888/10-12位用，平均HK$158.3/位（原價HK$3,988/套）
- 預訂連結：【KKday網站】
- 兌換日期：2024年12月14日至2025年2月28日
- 兌換時間：09:00–13:00/14:00–19:00（門市自取）
盆菜優惠2024｜15. 邊敘邊醉
【85折】邊敘鮑魚花膠盆菜
邊敘鮑魚花膠盆菜包括：邊敘黑松露福袋、原隻鮑魚、滋補花膠、極品金蠔、原隻干煎大蝦、貴 妃雞、鴻圖髮菜、蠔皇等，邊敘黑松露福袋以油揚包著黑松露墨魚滑，每一口都充滿了甜、鮮、 香，油揚吸滿濃郁的醬汁，保證食過返尋味！
- KKday優惠：
- HK$1,180/6位用，平均HK$196.7/位（原價HK$1,388/套）
- HK$1,690/10位用，平均HK$169/位（原價HK$1,988/套）
- 預訂連結：【KKday網站】
- 兌換日期：2024年12月9日至2025年2月2日
- 兌換時間：14:00–22:00（門市自取）
更多美食優惠：
親子自助餐優惠｜九龍東皇冠假日酒店自助餐買一送一 $209起任食生蠔/松葉蟹腳/芝士焗龍蝦
親子自助餐｜尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 $329起任食龍蝦/鱈場蟹腳/蠔皇鮑魚
親子自助餐｜灣仔萬麗海景酒店自助餐買一送一 $266起任食龍蝦/魚子醬/和牛牛肩扒
💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：