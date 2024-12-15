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借錢黨｜銅鑼灣內地夫婦稱微信被禁用　港男借$XXX網民震驚：仲有人信？！

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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銅鑼灣內地夫婦稱微信被禁用，港男借$XXX網民震驚：仲有人信？！

【銅鑼灣 / 借錢黨 / 夫婦】近年來本港多地皆有「借錢黨」出沒，其騙術層出不窮，令人防不勝防。

近日，有港男在Threads發文，指其在銅鑼灣街頭遇一對內地夫婦，以微信無法付款為由，向他要錢，樓主當下並未起疑，更借出400元，惟事後擔心對方是騙徒。此時令網民震驚：「仲有人信」。

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借錢黨｜有人以微信被禁為由索錢

據樓主上傳圖片可見，事發地點為銅鑼灣SOGO崇光百貨門外，他遇見一對操普通話的男女，對方稱是從上海來港做生意，但「嚟到香港嗰Wechat（微信）因為用得太多被禁了，俾唔到錢」，遂向男子索錢。

樓主出於好心借了該夫婦400元，惟事後回想時，疑心自己受騙，表示「希望佢聽日真係會過返俾我，如果唔係唯有怪自己太好心」，又感慨「希望無幫錯人」。

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借錢黨｜網民震驚：仲有人信？

此事引起熱議，許多網民驚呼樓主竟上當受騙，更指其應該加強警戒心，「你幫錯啦師兄」、「400蚊當買個教訓」、「有99.9%都一定呃你」、「咁低級既詐騙都仲有人中招，震驚了我的五官」、「水魚太多，所以話香港搵錢真係容易」、「你係一個好人，我毫不懷疑你借錢俾佢係出於好心，但我肯定你受騙了」。

亦有網民指以微信無法支付的接口太不合理，「WeChat唔得， 仲有支付寶，銀聯都冇就唔係正當做生意人， 3樣都冇太假了」、「冇可能兩個都用唔到」、「佢用Wechat買樓買到封咗？」、「真係老闆級嘅人，是但打個電話都解決咗件事，使咩周街問陌生人」，還有不少人補充，在西環、金鐘、天后、旺角等地均有遇見類似騙局。

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