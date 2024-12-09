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凍齡女神｜神穩1年傳生第4胎　張栢芝現身狀態如少女：2特徵擊破坐月謠言

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【張柏芝／懷胎／坐月】44歲的張柏芝早前突神穩近一年，從公眾視線中完全消失，網傳張柏芝消失或是秘密生4胎、又指她疑患癌，各種流言不斷，惟近日工作室發布她的多張登機寫真相，加上之後活動亮相影片，不少網民見其狀態超FIT，笑稱謠言不攻自破。

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被傳患癌生4胎 張柏芝神穩1年現身

張柏芝與謝霆鋒離婚後，一直與兩名兒子共同生活，2018年又再秘密誕下一子，卻從未公開父親身分，多年來是圈中公認的好母親。去年8月她突然宣布身體抱恙並緊急停工，之後神穩接近一年，甚至久未更新Instagram，甚至清空了微博，幾乎「絕跡」社交平台、從公眾視線中完全消失，行徑惹起不少人揣測。

網傳張柏芝消失可能是生4胎，甚至有傳言一度指她患癌，去年11月又被拍到杭州出席代言護膚品牌活動照片在沒有濾鏡加持下，完美側顔消失，相反面部明顯浮腫鬆弛，笑時更湧現勁深法令紋，令網民不僅慨歎面容浮腫、法令紋極深。

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生仔疑雲｜初出道時顔值驚為天人 6年前秘密誕子生父成謎

張栢芝初出道時顔值驚為天人，之後轉戰影壇憑電影《忘不了》奪得香港電影金像獎「最佳女主角」，至近年則主要在内地發展，接下不少品牌代言、綜藝節目等。雖事業有成，但張栢芝的感情生活一直令人摸不清頭腦。2006年，張栢芝與謝霆鋒結婚，二人育有大仔謝振軒（Lucas）及細仔謝振南（Quintus），可惜婚姻關係只維持了5年，二人在2011年離婚。2018年，張栢芝突然秘密誕下孻仔張禮承（Marcus），生父身份至今成謎。

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生仔疑雲｜超FIT寫真相打破傳言 活動亮相成網民焦點

張栢芝工作室周六（7日）發布一輯張柏芝登機寫真相，帖文留言指「晴暖冬日，帶來巧克力色的浪漫與甜蜜@張柏芝。」相片中見柏芝紮起丸子頭，身穿貼身深啡連體衣及羽絨服，配上黑色短靴及墨鏡，身材線條一覽無遺，只見皮膚光滑、手腳纖瘦，狀況超FIT如同少女。

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隨著帖文發佈，張柏芝今日（9日）正式亮相武漢知名品牌活動，一身復古打扮隨即成為焦點，不少網民見到她現身活動影片，大讚狀態極好超凍齡，加上纖瘦四肢及平坦的小腹亦打破她患病及坐月謠言，近1年未見粉絲激動表示：「天啊美翻了！」、「太瘦了吧？」，不過亦有網民懷疑：「不會是坐完月子回來上工了吧？」

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生仔疑雲｜5大抗衰老食物

想要延長年輕狀態，生活及飲食方面調理皆不可或缺，食品專家Phil Bianchi推介5種可有助抗衰老的食物及飲品，強調這些食物分別具有抗炎、降低血管疾病及減少皮膚老化等風險，經常食用甚至可以「讓時間倒流」、「令人看起來年輕10歲」：

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資料來源：微博@張栢芝工作室

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