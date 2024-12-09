中銀人壽率先推出「旅․心活」旅居體驗計劃　結合「旅居」與「六養合一」兩大特色　實現優質退休生活

▲ 「旅․心活」旅居體驗計劃結合「旅居「與」六養合一」概念，冀為客戶帶來「旅居養生」非凡新體驗，實現理想退休生活。圖為（由左至右）藝人嘉賓黎彼得、中銀信用卡助理總經理（信用卡業務）關文萱、中銀香港個人金融及財富管理部副總經理溫晞文、中銀人壽市場及產品發展總監魏志煒、中銀香港個人數字金融產品部助理總經理李健興，以及藝人嘉賓孫慧雪。

夢寐以求的退休生活離不開舒適、健康與自主，若可隨心所欲地到喜歡的城市居住，繼續獲得全面的醫療保障及理財配套，相信會更令人嚮往。有保險公司於較早前率先推出充分關顧現今退休人士獨特需要的旅居體驗計劃，結合「旅居」與「六養合一」兩大理念，讓退休人士可根據個人喜好，選擇前往「低物價指數、高生活品質」的宜居城市，滿足飲食、居住環境、醫療及社交等各住面的需求，繼續擁抱豐盛人生。

近年逐漸流行的「旅居」概念，泛指到原居地以外的城市生活一段長時間，獲得比短期旅遊更深度的體驗。隨著「大灣區一小時生活圈」的建設日益成熟，愈來愈多港人習慣到不同的內地城市置業及「旅居」，而「旅居」也成為他們心目中理想的退休生活模式。中銀集團人壽保險有限公司（「中銀人壽」）早前宣布聯動中國銀行（香港）（中銀香港），為退休人士度身訂造採全新會員制的「旅․心活」旅居體驗計劃（「旅․心活」），冀發揮「銀行+保險」優勢，推出多元化現金流產品，幫助他們實現「旅居」的退休生活之餘，亦可享受「六養合一」的深度體驗，探索精彩的第二人生。

覆蓋多個宜居城市 關顧身心靈需要

留意到港人的日常生活需要，「旅․心活」首階段選取了內地18個宜居城市，覆蓋大灣區9個內地城市，以及其他廣受歡迎的居住地點，包括杭州、成都、青島、南京、福州、長沙、大理、三亞及黃山，讓會員可根據個人喜好及不同季節的情況，從中作出理想的「旅居」選擇。至於「六養合一」的理念，主要涵蓋食養（專業健康膳食方案）、住養（高端酒店式康養居住環境）、醫養（養生設施及專業醫療康養服務）、動養（人性化生活設施配套及多元化康體活動課程）、旅養（一對一免費諮詢及禮賓服務以滿足休閒觀光及深度旅遊需求），以及誼養（建立養老社區促進交際），以便能關顧退休人士的身心靈需要。

「旅․心活」亦設有專屬旅居管家，為退休人士提供一對一諮詢及禮賓服務，從前期的旅居行程設計、行程資源代訂，入住期間的景點美食推薦，以及突發情況處理支援，均能在線上線下作出全面支援。

無縫接軌內地消費 提供跨境支付配套

這項旅居體驗計劃同時通過為退休人士帶來涉及財富增值傳承、退休年金及每月入息的保險產品，協助他們創造穩定的現金流，為養老生活建立財務支付基礎，配合全跨境支付配套及專屬消費優惠，幫助他們在退休後實踐舒適自在的慢活新方式。

此外，有關計劃特別為「旅․心活」會員安排一系列配套及專屬優惠，協助他們在18個內地旅居城市，輕鬆享有一站式跨境支付體驗，務求能無縫接軌內地消費模式，以至實現不同的人生目標。中銀人壽市場及產品發展總監魏志煒闡述，早前「旅․心活」試點計劃曾邀請100位特選客戶體驗旅居，獲得正面回饋，展示旅居市場的巨大潛力。「退休並不是終點，而是享受生活的起點，我們期望藉推出全新會員計劃，讓更多港人認識『旅居退休』新模式，為退休生活提供更多精彩選擇。」

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