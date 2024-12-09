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星二代｜姚瑩瑩13歲兒子聯校泳賽連奪3獎牌　栽培成「小飛魚」入讀名牌國際學校

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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姚瑩瑩的13歲兒子梁淦賢（Evan）於比賽中奪三面獎牌。

【姚瑩瑩/新加坡國際學校/一條龍私校】單親母姚瑩瑩身兼父職撫養兒子梁淦賢（Evan），轉眼間愛兒已經13歲，姚瑩瑩悉心栽培Evan成為小飛魚，日前她於社交網貼出愛兒奪獎牌的照片。

姚瑩瑩兒子｜背泳100米「封王」

姚瑩瑩的兒子Evan早前出戰香港國際學校體育聯合會（International School Sports Feration of Hong Kong，簡稱ISSFHK）舉行的比賽，Evan跟其他國際學校的學生競逐獎牌，最終他於100米背泳「封王」奪第一名，另外於50米背泳和100米蛙泳奪第二名，姚瑩瑩為愛兒打氣：「今天ISSFHK 繼續努力」，似乎Evan仍要出戰其他賽事。

不少網民也留言大讚Evan叻仔，連星媽楊茜堯以及呂慧儀也留言讚好。

姚瑩瑩兒子梁淦賢（Evan）為「小飛魚」一名。（取自instagram）

姚瑩瑩兒子｜曾赴新加坡訓練

姚瑩瑩於2011年誕下兒子Evan，惟生父身份一直成謎，不過這位好媽咪為兒子提供最好的教育，安排Evan入讀新加坡國際學校，雖然兒子兩歲多時患上突發性血小板減少性紫癜，遇到碰撞有機會流血不止，不過瑩瑩未有過份保護兒子，早年為Evan報名學游水。

Evan於游泳方面頗有天份，兩年前姚瑩瑩陪兒子赴新加坡參加游泳集訓，現年13歲的Evan屢次於比賽中奪獎，今年10月Evan首度参加第51届吐露港渡海泳公開賽，最終獲得第二名的成績，為未來運動界的新星！

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姚瑩瑩兒子｜年花廿萬讀國際學校

Evan就讀的新加坡國際學校於1991年創立，校舍位處黃竹坑，設有幼兒教育、小學及中學部，中五以及中六更有IB課程。當中小學課程借鏡新加坡教育，相對傳統學校功課量少，考試會以應用題為主。

該校曾誕生不少IB狀元，因而深受星級父母歡迎，陳豪三名子女正於新加坡國際學校就讀，另外，任達華女兒任晴佳、吳鎮宇兒子Feynman、趙薇女兒也是該校校友。

新加坡國際學校學費如下：

年級全年學費
幼兒教育 HK$99,000
小學一年級 –小學六年級  HK$154,900
中學一年級 – 中學四年級HK$200,800 
基礎教育文憑課程一年級-二年級HK$245,100
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