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都市病丨失眠治療新曙光　新型藥物助回復優質睡眠

醫健人物

發布時間： 55 分鐘前

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失眠已成為都市人的一大困擾，嚴重影響生活及工作質素。有精神科專科醫生指出，長期失眠不僅對身心健康構成負面影響，更可能引發或加劇多種疾病。除了培養良好的睡眠衞生習慣外，近年的研究顯示，新型助眠藥物能有效改善失眠情況，且依賴性風險較低，是失眠患者的新曙光。

精神科專科葉百然醫生表示，導致失眠的成因多，包括壓力、情緒問題、環境因素、生活習慣、疾病和新陳代謝異常等。統計顯示，香港約三至四成成年人受失眠問題困擾，當中女性和長期病患人士比例較高。然而，大部分失眠患者都忽視其嚴重性，沒有尋求適當治療。唯長期失眠會造成連鎖反應，葉醫生指出，除了直接影響生活質素外，還會誘發或加重多種健康問題，包括肥胖、糖尿病、心血管疾病、焦慮症和抑鬱症等。「失眠和疾病往往形成惡性循環，情況會不斷惡化。」他呼籲，若持續受失眠問題困擾，應及早求醫，切勿掉以輕心。

治療失眠的方法可分為藥物治療和睡眠衞生兩大類。葉醫生指出，藥物治療需因應失眠的性質而定。「如屬短期失眠，可在醫生指導下短期服用benzodiazepines和Z-drugs等幫助睡眠的藥物。但對於長期失眠，則要先找出潛在原因，再對症下藥。」比如焦慮或抑鬱所致的失眠，可用抗焦慮或抗抑鬱藥治療，而褪黑激素則是一種溫和的助眠藥選擇。

新型安眠藥或是更安全選擇

不過，葉百然醫生提醒，長期服用存在風險：「傳統的benzodiazepines和Z-drugs雖能有效催眠，但長期使用易產生依賴性和耐藥性，需不斷加大劑量。過量服用還可能損害記憶力和認知能力，增加跌倒骨折的危險。」不過他指出，近年的研究發現了一些作用機制新穎的安眠藥物，如雙重食慾素受體拮抗劑，「這類新藥透過阻斷腦內的食慾素信號來抑制喚醒，改善睡眠。與傳統藥物作用於GABA受體不同，這些新藥不會引起成癮，是更安全的選擇。」

食慾素是一種由下視丘分泌的神經傳遞物質，能夠刺激食慾，增加進食行為，同時也令人提高警覺度，抑制睡眠。因此，雙重食慾素受體拮抗劑透過減少體內食慾素，進而抑制食慾、促進睡眠。葉醫生補充指，最重要的是現時藥物不斷推陳出新，有不同治療藥物可供選擇，同樣具有有效的治療失眠效果，但副作用較少，所以患者應與醫生商討最合適的治療方法。

良好睡眠衞生不可少

除了藥物治療，培養良好睡眠衞生習慣也至關重要。葉醫生建議失眠患者養成定時睡眠的作息、營造安靜黑暗的睡眠環境、避免在睡前運動或工作、少喝含咖啡因和酒精的飲料、睡前遠離電子設備，以及在失眠時做些放鬆的事情轉移注意力等。「對付長期失眠，最好向醫生尋求意見，同時要建立健康的睡眠習慣，二者相輔相成。」

葉醫生總結，面對失眠問題，關鍵是及早正視並尋求專業的治療。「患者應先從生活著手，建立良好的睡眠習慣。短期失眠可考慮在醫生指導下使用助眠藥物，但對長期失眠則需先找出病因，再綜合評估藥物治療的必要性。」葉醫生強調，現時失眠的方法多，除了藥物治療外亦有非藥物治療方法，患者最重要是提升對失眠成因的認知度，積極及聽從醫生指示用藥，而不同藥物的成效及副作用都有不同，患者應與主診醫生商討最合適的治療方案。

精神科專科葉百然醫生

撰文 : 葉百然醫生 精神科專科

欄名 : 健康專家專欄

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